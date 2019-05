Kulcsár-Terza József ismertette: hivatalos minőségében, a képviselőház emberi jogi bizottságának tagjaként a csíkszeredai börtönben tízszer tett látogatást a kézdivásárhelyi fiataloknál, mindig más kísérővel, és eddig egyszer utasították el, hogy az általa kiválasztott személlyel menjen be: akkor Tóth Bálintot, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom volt szóvivőjét nem engedték be. Most ez történt Török József esetében is a feketehalmi börtönben. A hivatalos magyarázatból sok minden nem derül ki, feltehetőleg a kísérő személyével volt gondja a börtönigazgatóságnak.

Török József elmondta: a kézdivásárhelyi fiatalok ügye rég­óta foglalkoztatja, ezért is akart személyesen szóba állni velük, de az általa börtönben töltött kilenc év tapasztalatából is szeretett volna megosztani velük, lelket önteni beléjük, biztató szavakat mondani. Úgy látszik azonban, hogy ma is ugyanolyan veszélyesnek számít a román államhatalom szemében – állapította meg keserűen, hozzátéve: nagyon úgy tűnik, a Securitate utódjaként létrehozott Román Hírszerző Szolgálatnak ugyanakkora a mozgástere most, mint a politikai titkosrendőrségnek egykoron.

Kulcsár-Terza József ugyanakkor arra kért mindenkit, vegyenek részt azon az ökumenikus istentiszteleten, amelyet a csíkszeredai református templomban tartanak ma 17 órától az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére azzal a céllal, hogy felhívják a közvélemény figyelmét Beke István és Szőcs Zoltán jogtalan fogva tartására. Az imának ereje van, nemzeti ügyekben pedig összefogásra van szükség – biztatott a részvételre Kulcsár-Terza József.