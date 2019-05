Sepsiszentgyörgy népszerű szabadidős létesítménye mától látogatható, a csobbanni-hűsölni vágyókat naponta 10 és 20 óra között várják. A belépők ára az előző szezonhoz képest nem változott, a nagycsaládosok pedig itt is igénybe vehetik az önkormányzat által biztosított kedvezményt.

A Sepsi Rekreatív Rt. által működtetett létesítményben olimpiai méretű úszómedence, 40 cm mély gyermekmedence, ötméteres csúszdát fogadó medence, tanulómedence, valamint sodrófolyosóval, nyaki masszírozókkal ellátott „élménymedence” várja a nyári hőségben az érdeklődőket. Korszerűsítés nem történt a szezonnyitás előtt, de a szükséges javításokat elvégezték, ahol kellett – mondta lapunk megkeresésére Bodor Loránd igazgató. Megjegyezte, a büfé is működik majd, és amennyiben jóváhagyást kapnak rá, a kínálat bővül, a strandolóknak pizzát is kínálnak. A kedvezőtlen időjárás miatt tavaly júniusban és júliusban kevés vendégük volt, ám augusztusban hétvégéken 2000–2200 látogatót is fogadtak naponta – mutatott rá.

A működtető honlapján közöltek szerint az egész napos, teljes árú belépőért 20 lejt kell fizetni, a 16 óra után érvényes délutáni jegy ára 15 lej, és kedvezményes – 8 lejes – belépővel látogathatják a strandot a gyermekek (18 év alattiak), a nyugdíjasok (60 év fölött) és a fogyatékosok. Fontos tudnivaló: a gyermekek szülő vagy nagykorú kísérő felügyelete mellett használhatják a medencéket, tíz éven aluli gyermek csak szülő vagy nagykorú írásos jóváhagyása alapján csúszdázhat.