A perről a helyi tanács tegnapi ülésén értesítette a képviselő-testületet Gyerő József polgármester. Korábban ugyanezt akarta elérni Tanasă a polgármester ellen indított perével, de a bíróság a városvezető javára döntött végleges ítéletével.

A most indított per – amelyet a bukaresti törvényszéken kezdeményezett – ugyanazokat az érveket hozza fel, mint a polgármester elleni. A tábla feliratozása nem felel meg a törvényes előírásoknak, a román nyelvű szöveg a magyar után szerepel. Azt is állítja, hogy ez azért történhetett meg, mert a helyi hatóságok a magyar nyelvet hivatalos nyelvként akarják érvényesíteni – Nagymagyarország iránti nosztalgiából is. De azt is felrója, hogy a magyar nyelv használatában túlkapások vannak az RMDSZ által ellenőrzött intézményekben, mint például a kovásznai helyi tanácsban.

Az első tárgyalás időpontját még nem tűzték ki, ezt megelőzően az alperesnek – a városi tanácsnak – saját nézőpontját kell közölnie a bírósággal. Személyesen nem képviselheti a tanácsot a perben – mondta el érdeklődésünkre Gyerő, a városházának nincs alkalmazott jogásza sem, így valószínűleg ügyvédet bíznak meg a feladattal.