Trianon-megemlékezés

SEPSISZENTGYÖRGY. A Sepsiszéki Székely Tanács június 4-én, kedden 17.30 órától az Erzsébet parkban, a volt országzászló helyénél emlékezik a trianoni diktátum 99. évfordulóján. Az RMDSZ, az MPP és az EMNP képviselője mellett beszédet mond Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. * Sepsiszentgyörgy is csatlakozik a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett közös énekléshez. A szervezők közös éneklésre hívják a sepsiszentgyörgyi közösséget június 4-én, kedden 12 órára a főtérre, ahol Szarka Tamás Kézfogás című dalát énekelhetik közösen a városban működő kórusok tagjaival. Kedden magyarországi idő szerint 11 órakor Szarka Tamás Budapesten az Országház előtt, a Kossuth téren fogja elénekelni Kézfogás című dalát 7000 gyermek kíséretével. Ugyanabban az időben a dal felcsendül a Vajdaság, Felvidék, Erdély és Magyarország több mint száz településén. Az eseményt élőben közvetíti az MTVA M1 híradója. A mozgalom helyi szervezője a Kónya Ádám Művelődési Ház és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala. További részletek a kezfogas.eu honlapon.

OZSDOLA. Az ozsdolai hagyományőrzők június 4-én, kedden ismét megszervezik a vranceai megyehatárnál, a bejenari emlékműnél a trianoni megemlékezést. Indulás 11 órakor a központból.

Színház

EGYÉNI ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben ma 19 órától P. Magyarosi Imola a Nemes Nagy Ágnes írásai alapján készült Kettős világban című egyéni előadóestjét mutatja be.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház e heti műsora a Művész Teremben: ma 11 órától Frumoasa din pădurea adormită / Csipkerózsika (rendező: Ivácsony László és Fazakas Misi), június 4-én, kedden 19 órától Székely Csaba: Nu chiar 1918 / Nem kimondottan 1918 (rendező: Cristian Ban); június 6-án, csütörtökön 19 órától A csend is lélegzik / Si liniştea are puls – Brad Birch darabja alapján (rendező: Horia Suru).

Filmtörténetek a Korunkban

A film mibenlétével, formanyelvi kérdéseivel és poétikai problémáival foglalkozik a júniusi lapszám – külön kitekintéssel a kortárs magyar és román filmművészet legújabb eredményeire, nemzetközi sikereire és aktuális problémáira. Mi az, amit éppen a kelet-közép-európai országok képesek nyújtani a kommersz termékekkel elárasztott nemzetközi filmpiacon? Milyen erősségei vannak éppen a „kis” nemzetek filmgyártásának a művészfilm terén? Ilyen és hasonló kérdésekre kínál lehetséges válaszokat a tematikus lapszám a felkért szakemberek tanulmányai és esszéi formájában. A tartalomból: Beretvás Gábor: Televíziós sorozatok a kádári Magyarországon; Margitházi Beja: Rendszerváltás? A kortárs magyar film nőképéről; Virginás Andrea: A kortárs kelet-európai kötődésű film identitásáról és az intermediális művészetköziség alapfokú lehetőségéről; Pieldner Judit: Mágikus realizmus, minimalista realizmus és a tabló alakzata a kortárs magyar és román filmben; Blos-Jáni Melinda: Fotografikus átjárók a múltba kortárs kelet-európai dokumentumfilmekben; Pethő Ágnes: Sieranevada, avagy a köztesség művészete; Sándor Katalin: Nem egészen privát. Intermedialitás és teatralitás Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című filmjében; Zuh Deodáth: Megoldások problémák nélkül.

A lapszámot Felméri Cecília filmrendező alkotásaiból származó képek illusztrálják.

Röviden

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Gelencén, kedden Gelencén és Haralyban a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

Awake Fesztivál

A fesztivál szervezői kihirdették az idei Artdoor program témáját és jelentkezési adatait. Az Artdoor az Awake Fesztivál nagy méretű installációinak kiállítása. Az Open Callra június 21-én 23.59-ig lehet jelentkezni, információk, jelentkezési feltételek az artdoor.awakefestival.ro oldalon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utca 14. szám alatti Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot. Honlap: colegfarmcovasna.ro.