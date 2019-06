Következő írásunk

Bach Máté vagány fotográfus. Erről sepsiszentgyörgyi bemutatkozásán is meggyőződhettek az érdeklődők, amikor a Fénypecázás és a Pesti nő című sorozatait ismertette. A budapesti fotóriporter nemcsak képeit vetítette a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben, hanem azok háttértörténetéről is szólt. Egy másik fotós projektje, a Vagány históriák című sorozat kortárs írókat, költőket mutat be a szokványostól eltérő élethelyzetekben.