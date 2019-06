Először járt pápa Székelyföldön

Ferenc pápa személyében először látogatott római katolikus egyházfő Székelyföldre, Erdélybe szombaton, amikor a csíksomlyói Nyeregben, a Hármashalom oltárnál tartott szentmisét, a kedvezőtlen időjárás ellenére is mintegy százezer ember előtt. Homíliájában hálát adott azért, hogy „ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen” lehet. Kiemelte, a hívek minden évben pünkösd szombatján elzarándokolnak ide, hogy eleget tegyenek őseik fogadalmának, megerősödjenek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti áhítatban. Az idei zarándoklat Erdély öröksége, tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is, azon más felekezetek hívei is részt vesznek, ez meg a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. A házigazda Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a négy erdélyi egyházmegye magyar, székely többségű hívei nevében megköszönte a látogatást. A pápa a Szűzanya csíksomlyói szobra és a vidék népének hite iránti elismerés jeleként Aranyrózsát adományozott a kegyhelynek. A csíksomlyói rendezvény teljesen politikamentesen zajlott.