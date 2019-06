Gyermekbirodalom a főtéren

A szeszélyes időjárás és tanítási nap ellenére már pénteken nagyon sokan megfordultak a belvárosban, ahol népi játékokba, kézműves-foglalkozásokba, ügyességi versenyekbe lehetett bekapcsolódni, a szépmezői menhelyről érkező kutyákat kicsik és nagyok szívesen dédelgették, s hasonlóan békések, barátságosak voltak a csendőrök kutyái, amelyek szemlátomást élvezték, hogy sokan simogatják őket.

A Caritas képviselőinek sátránál diákcsoportok is megfordultak: az interaktív foglalkozások itt a gyermekek jogaira összpontosítottak, miközben az érdeklődők szomorú és vidám arcmásukat rajzolhatták le, s bánatukat akár lufiba is fújhatták. Nagy volt a sürgés-forgás a Vöröskereszt méretes sátra alatt, és sokan játszottak, mókáztak a Máltai Szeretetszolgálat ifjú önkénteseivel is. A rendőrség képviselői kutyás bemutatóval készültek, de természetesen a szolgálati autókat is kinyitották a gyermekek előtt, lehetett festeni és rajzolni asztalaiknál, volt ügyességi pálya.

Lehetett kosárlabdázni, műfalat mászni, biciklizni és rollerezni, szaladni, tiroli pályán csúszni, a katolikus templom közelében pedig a lovakkal, a katonáskodással ismerkedhettek a családok. Népszerűnek bizonyult a kupakmozaik és a szójáték, a távirányítós vonatok és a pöfékelő gőzmozdony, de sokan leültek játszani a hatalmas asztalnyi favonat és vasúti pálya mellé is. A főtéri kőszínpadnál mindkét nap szólt a zene, koncertek, népi- és moderntánc-bemutatók váltották egymást, de lehetett zumbázni, és volt lemezbemutató koncert is.

Érdemes volt ellátogatni a vadászati kiállítást befogadó Bene-házba, ahol ingyenes tárlatlátogatásra adódott alkalom, a Művész mozi ifjúsági filmekkel, animációkkal, magyar alkotások vetítésével csatlakozott a gyermeknapi rendezvényekhez, míg a megyei sürgősségi felügyelőség a székhelyén fogadta pénteken és szombaton is a tűzoltóautók szerelmeseit. Nagy, piros járműveibe ezúttal be lehetett ülni, sőt, a legújabbat, a létrás autót – amelynek karja 42 méterre képes kinyúlni – akár ki is próbálhattuk: védősisakkal felszerelve egy tűzoltó emelte a háztetők fölé s magasabbra is a gyermekeket, felnőtteket.

Igazi gyermeknap nincs lufi, fagyi és arcfestés nélkül, utóbbiért hosszú sorokban várakoztak fiúk-lányok, így sok tigrissel, lófarkas, pörgő szoknyás macskalánnyal, mesehőssel találkozhattunk, s héliumos lufik százait töltötték, kötözték még szombaton késő délután is a Szent György-szobor közelében. A legkisebbek kedvéért pedig sok szülő, nagyszülő lemondott a napi szabályokról, így ebéd vagy uzsonna helyett kürtőskalácsot, mézespogácsát majszoltak a gyermekek, a bátrabbak jégkását kortyolgattak, fogyott a remek kézműves fagyi, és a főtéri cukrászdáknál is sok süteményt, óriáspalacsintát, limonádét felszolgáltak. Kár lett volna kihagyni a mókát, a lehetőséget, hogy egy napra ismét gyermekek lehessünk mindannyian.