A lengyel Vive Kielce ellen 33–30-ra megnyert szombati elődöntőben megsérült veszprémi játékosok közül Sterbik Árpád és a pályafutása utolsó meccsét játszó Nagy László is vállalta a szereplést a fináléban. Mivel előbbi boka-, utóbbi pedig vállfájdalmakkal küzdött, egyikük sem volt kezdő.

Mindkét csapat rendkívül kemény védekezéssel kezdett, azonban a Vardar hatékonyabbnak, támadásban pedig pontosabbnak bizonyult. A 14. percben az észak-macedóniaiak elveszítették orosz jobbátlövőjüket, mivel Danyiil Siskarjov sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát, viszont a lendületüket ez sem törte meg, a veszprémiekkel ellentétben szinte alig hibáztak, és hamarosan már négy góllal vezettek. A magyar csapat spanyol vezetőedzője, David Davis cserékkel próbálkozott, Nagy László, Petar Nenadić és a szintén visszavonuló Momir Ilić is beállt, azonban védekezésben ez sem hozott javulást, az ellenfél majdnem minden támadása góllal végződött, a Veszprém átlövései viszont hatástalanok voltak. A Vardar egy kiváló sorozattal magabiztos előnyre tett szert, a szünetben öttel vezetett (16–11).

A második félidőt Sterbik Árpád kezdte a kapuban, társai négy perc alatt négygólos sorozatot produkáltak, lendületüket egy kiállítás sem törte meg, és az első felvonáshoz képest gyorsabban játszva 17–16-ra felzárkóztak. Nagy László a vállfájdalmai miatt kevés időt töltött a pályán, pedig támadásban és védekezésben is nagyon hiányzott csapatából. Csapattársai továbbra is nehezen találták a rivális felállt védőfalának ellenszerét, a Vardar őrizte minimális előnyét, és ez akkor sem változott, amikor Kentin Mahé nyolc perc alatt négyszer volt eredményes. A hajrában is hibák csúsztak a Veszprém játékába, így nem volt esélye az egyenlítésre.

Eredmények: * elődöntők: Vardar Szkopje–Barcelona 29–27, Telekom Veszprém–PGE Vive Kielce 33–30 * bronzmérkőzés: Barcelona–PGE Vive Kielce 40–35 * döntő: Telekom Veszprém–Vardar Szkopje 24–27.