– A Sepsi OSK történetében mérföldkőnek számít a második élvonalbeli idény, hiszen a csapat felsőházi rájátszásba jutott. A kiváló eredmény ellenére három arcát mutatta az együttes, decemberig jól játszottak, aztán februárban már jóval visszafogottabbak voltak, a playoffban pedig nem is lehetett a labdarúgókra ismerni. Ön szerint ennek mi lehetett az oka?

– Tavaly nyáron igyekeztünk olyan játékosokat szerződtetni, akik éhesek voltak a sikerre és bizonyítani akartak. Bár egy vereséggel kezdtük a szezont, utána összeszedtük magunkat, kihasználtuk azt, hogy alábecsülnek, így meglepetésgyőzelmeket arattunk, az idő múlásával pedig az ellenfelek is kénytelenek voltak számolni velünk. Decemberig 33 pontot gyűjtöttünk, ami kimagasló teljesítmény volt, és bizakodva vonultunk a téli szünetre. Sem a labdarúgókat, sem pedig az edzőket nem szeretném felmenteni a felelősség alól, viszont azt el kell mondanom, hogy a januári edzőtábor a szélsőséges időjárási körülmények miatt nagyon rosszul sikerült, nem tudtuk a kitűzött programot véghezvinni. Véleményem szerint a tavaszi idényben az állóképességünk is kifogásolható volt, így februárban már az első mérkőzésen vereségbe szaladtunk, többek között azért is, mert alábecsültük az ellenfelet. Ezek után már a nyomást sem kezeltük megfelelően, azonban legyőztük a medgyesi csapatot, majd az FC Viitorul elleni gól nélküli döntetlennel playoffba jutottunk. A játékosok megkapták a bónuszokat, a motivációnak nyoma sem volt bennük, valamint a siker tudatában már az edzők sem úgy álltak az új kihívásokhoz, ahogy a vezetőség elvárta.

– A felsőházi rájátszásban mutatott játék és az eredmények miatt a közönség egy része lemorzsolódott, a játékosok hozzáállása nagyon kifogásolható volt, a klub rengeteg kritikát kapott. Negatív tapasztalatban nem volt hiány, viszont a kérdés az: ezekből a vezetőség tanult? A következő években keményebb kézzel fogja a labdarúgókat?

– Úgy gondolom, hogy amíg van eredmény, addig is keménynek kell lenni, máskülönben a farkasok megesznek. Az elmúlt idény rengeteg tanulságot tartogatott számunkra minden téren. Tanulunk a negatív eseményekből, a pozitív történésekből pedig erőt merítünk a folytatásra. A közönség hozzáállása is érdekes, amíg tavaly az alsóházban a kiesés ellen küzdöttünk, addig teljes mellszélességgel mellettünk voltak, azonban úgy vettem észre, hogy a felsőházban kicsit a szurkolók is hátradőltek, hiszen nem eshettünk ki. A politika mellett a focihoz is mindenki ért, és ezt bizonyították is, hiszen rengeteg szakértőnk és bírálónk volt a nehéz pillanatokban, vélemények sokasága zúdult ránk.

– Jelenleg zajlik az átigazolási időszak, teljes erőbedobással dolgoznak az új játékosok leigazolásán. Nem hagyhatjuk szó nélkül a májusban történteket, hiszen az utolsó bajnoki mérkőzés előtt a labdarúgók egy része különböző problémákra hivatkozva nemes egyszerűséggel lelépett. Szóval az új igazolások esetében próbálják az ilyen kaliberű játékosokat kiszűrni?

– Egy labdarúgó szerződtetésénél először azt vesszük figyelembe, hogy üti azt a szintet, amit elvárunk vagy sem, a karakterét viszont csak az idő elteltével ismerjük meg. Azt kell mondanom, hogy legtöbbször a karakter többet számít, mint a játéktudás, mert utóbbit lehet pótolni odaadással, bizonyítási vággyal. A leigazolás előtt próbálunk érdeklődni a korábbi edzőktől és csapattársaktól a játékos emberségét illetően, természetesen legtöbbször pozitív véleménnyel szolgálnak. Visszatérve arra, hogy májusban megfogyatkozott a játékoskeretünk, számunkra egy nagyon negatív élmény volt, mert a bajnokság végén a labdarúgók egy része beszámíthatatlanná vált, azt mondták, hogy ebből már többet úgysem lehet kihozni, ágyék- és térdsérülésre hivatkoztak, aztán elutaztak. A sportkódex megengedi, hogy az ilyen megnyilvánulásokra büntetéssel reagáljunk, így az érintett játékosok erre számíthatnak is.

Diószegi László klubtulajdonos és Bokor János sportigazgató

– László Csaba merőben más játékstílust képvisel, mint Eugen Neagoe, így várhatóan az érkező játékosok is más típusúak lesznek, talán a fizikálisabb labdarúgókat részesítik előnyben, akik megfelelnek a német vonalnak.

– Már az edzők szerződtetésénél is sok mindent figyelembe vettünk, mivel Romániában más a mentalitás, így egyértelműen a román piacot figyeltük. Egy külföldi trénernek hiába van megfelelő mentalitása, ebben az országban falakba ütközik, valamint azt sem szerettük volna, ha a játékosok könnyedén szembefordulhatnak az edzővel. Tisztában voltunk vele, hogy Csaba figyelemmel követte a román bajnokságot, azonban az is világos volt, hogy eddig nem élt ebben a közegben. Kommunikáltunk vele, és elmondtuk, hogy amit ő képvisel, azt rugalmasabban kell alkalmaznia az itteni játékosokhoz, a román pontvadászatban egy német ideológiával érkező edzőnek több időre van szüksége ahhoz, amit meg szeretne valósítani. Eugen esetében is egy keménykezű trénert igazoltunk, aki az öltözőt is uralni tudta, mivel volt tekintélye a tapasztalatának köszönhetően. Tavaly a kiesést elkerültük a segítségével, és együtt sporttörténelmet írtunk, hiszen playoffba jutottunk, véleményem szerint a feladatát elvégezte. Csaba más mentalitású és játékstílusú edző, természetesen fontos lesz a részéről a külföldi tapasztalat, és tudjuk, hogy a román focit megfelelően feltérképezte. Kevés külföldi edző állta a sarat a román bajnokságban, azonban a türelem is kulcsfontosságú, a Sepsi OSK viszont hosszú távra tervez a kiválasztott edzőkkel, mert erre épül a klub jövője, idővel összefonódik a felek filozófiája. Csaba olyan pályaedzőket és kapusedzőt választott, akik ismerik a román labdarúgást, így az ő feladatát is megkönnyítik.

– A leigazolások tekintetében kinek van döntő szava? A médiában többször is megjelent, hogy Neagoe teljes körű döntési joggal rendelkezett. Ez a felállás a jövőben is érvényes lesz?

– Neagoe nem rendelkezett teljes körű döntési joggal, mindenben közösen döntöttünk. Ha sportigazgatóként nem találtam jónak egy játékos leigazolását, ebben az esetben nem szerződtettük, és ez fordítva is igaz volt. Mindketten rábólintottunk egy labdarúgó szerződtetésére, majd közöltük a tulajdonossal, így megtörténhetett az átigazolás, a felelősség pedig kettőnkön állt.

– Változik a szabály az élvonalban, vagyis a soron következő idényben két huszonegy év alatti játékosnak kell pályára lépnie. Azt hiszem, ez a szabály egyáltalán nem kedvez a sepsiszentgyörgyi klubnak. Hogyan oldják meg?

– Jelenleg az utánpótlás-nevelésünk gyerekcipőben jár, legalább egy négyéves folyamatról beszélünk, amíg helyi játékost adhatunk a felnőttcsapatba. Az FC Viitorul, a FCSB és a Craiova könnye­dén eleget tesz ennek a szabálynak, hiszen a legjobb fiatal labdarúgók állnak rendelkezésükre, ezek a klubok nyugodtan hátradőlhetnek, viszont a többieknek komoly fejtörést okozhat a szabálymódosítás. Nekünk van három fiatal játékosunk, akikre számíthatunk, mivel Yasin Hamed, Călin Popescu és Nicolae Carnat már lehetőséget kapott az élvonalban, viszont arra törekszünk, hogy kineveljünk játékosokat és értékesítsük őket. Még két huszonegy év alatti labdarúgóra szükségünk van, viszont benne van a pakliban, nem lesznek olyan kaliberű játékosok, mint az előbb említett csapatoknál, azonban lehetőségük van a fejlődésre. Gőzerővel dolgozunk azon, hogy nyáron a harmadosztályba is csapatot nevezhessünk, így a kölcsönbe adott játékosokat hazahívjuk, továbbá a helyi fiataloknak is lehetőséget adunk. A szövetség tudatta velünk, hogy csak abban az esetben tud helyet biztosítani a harmadik ligában, ha a kiesők nem akarnak ismét nevezni a pontvadászatba, így választ csak július közepén kapunk, addig jegeljük a témát.

– A következő idényben László Csaba nemzetisége jelenthet hátrányt a csapatra nézve, vagyis a játékvezetők hátrányos megkülönböztetésben részesíthetnek?

– A nemzetközi szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a rasszizmus és a szélsőséges megnyilvánulások megfékezésére, és én is azt vallom, hogy nem a játékosok vagy edzők bőrszíne, vallása, nemzetisége, anyanyelve számít, a lényeg a labdarúgáson van. Hatalmas hiba lenne egy játékvezető részéről, ha a sepsiszentgyörgyi csapat mérkőzésén az alapján ítélne, hogy romániai magyar edző irányítja, továbbá azt is kizártnak tartom, hogy esetleg a játékosok anyanyelve miatt ítélnének tévesen. Bízom benne, hogy nem érnek minket megkülönböztetések a játékvezetők részéről, mert megtapasztalhatták az elmúlt években, nálunk csak a labdarúgás számít.

– Kik távoznak a csapatból?

– Hadnagy Attila játékosként megtapasztalhatta az öltözőben, hogy a labdarúgók közül kiben van még annyi motiváció, hogy érdemes legyen megtartani a következő idényre is. Biztosan távozik a klubtól Gabriel de Moura, Aljakszandr Karnyicki, Ousmane Viera, Igor Jovanović, Daisuke Sato, Joseph Mensah, Adrian Rus és Andrei Sîntean. Ezen labdarúgók közül többen is már az idény vége előtt hátradőltek, így jobbnak láttuk, ha nem hosszabbítunk velük szerződést. Szeretnénk a jövőben fiatalabb játékosokra építeni, próbálunk olyan labdarúgókat beépíteni a keretbe, akik eladásával a klub is hasznot húzhat. Florin Ștefan a huszonegy év alatti Európa-bajnokságon bizonyíthat június 16. és 30. között, egy jó teljesítménnyel növelheti a piaci értékét, így megfelelő ajánlat esetén készek vagyunk megválni tőle, továbbá Ibrahima Tandia és Dylan Flores eladására is nyitottak vagyunk.

– Milyen célokkal vágnak neki a júliusban rajtoló idénynek?

– A reális célunk, hogy az első nyolcban végezzünk. Véleményen szerint a vezetőség elégedett lesz, ha az edzői munka gördülékenyen halad, a játékoskeret jól összeáll, és kevés labdarúgót kell majd szerződtetnünk télen vagy akár jövő nyáron. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy a playoffba jutást megismételjük, viszont az sem tragédia, ha nem férünk be a felsőházba. Fontos, hogy reálisak legyünk, meg kell néznünk, hogy kik vagyunk, honnan indultunk és eddig mit sikerült elérnünk. A labdarúgás mindig tartogat meglepetéseket, nekünk megvan a lelkes szurkolótáborunk és közönségünk, szóval összefogással minden lehetséges.