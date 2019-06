Kihelyezett munkaülést tart június 6-án, csütörtökön Kovászna Megye Tanácsának RMDSZ-es frakciója, mely kezdeményezéshez a Magyar Polgári Párt, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt önkormányzati képviselői is csatlakoztak. Az úzvölgyi temetővel kapcsolatos legújabb fejlemény, hogy a Hargita megyei önkormányzat javaslatára látogatási programot vezettek be, miután a prefektúra megtámadta a csíkszentmártoni önkormányzatnak a temető lezárását elrendelő határozatát.

A kihelyezett munkaülésről Grüman Róbert, a háromszéki testület alelnöke számolt be múlt heti sepsibükszádi tanácskozásukon. Az MPP és az EMNP frakciói azonnal jelezték, hogy csatlakoznak. Grüman Róbert arra is emlékeztette a megyei testület tagjait, hogy a június hatodikai ülésre a Székelyföldi Önkormányzati Tanács által hozott döntés nyomán kerül sor, mely értelmében a székelyföldi városok és községek képviselő testületei felváltva szimbolikus tanácskozást tartanak Úzvölgyében, ahol nyilatkozatot is elfogadnak, melyben az osztrák-magyar hadi temető helyzetének rendezését kérik – pontosan az eredeti helyzet visszaállítását. A nyilatkozatot vagy tiltakozó levelet az államfői hivatalhoz, a kormányhoz, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és az Európai Unió tagállamainak nagykövetségére juttatják el. Sepsiszentgyörgy városi tanácsa május 28-án, kedden tartotta meg szimbolikus ülését, a magyar testületi tagok részvételével.

A megyei munkaülés dátuma azért is érdekes, mert egy Buzău megyei civil szervezet ugyanazon a napon, a román nemzeti ünnepként számon tartott hősök emléknapján a katonai temetőben emlékünnepséget tervez. Az Ortodox Civilizációért Egyesület a közösségi oldalakon is közzétette az eseményt, illetve azt a dokumentumot, amelyet a dormánfalvi polgármesteri hivatalnak is eljuttattak, s melyben egyrészt jelzik, hogy ünnepségre készülnek, ugyanakkor kérik a település önkormányzatát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a frissen felállított emlékmű és a betonkeresztek katonai tiszteletadással és egyházi szertartással történő felavatásához „a hagyományoknak megfelelően”. A részvételre szólító Facebook-toborzóban Nicolae Mușat, a szervezet elnöke egyebek mellett azt írja: a román hősök emlékének meggyalázása ellen lépnek fel, és kiállnak Dormánfalva polgármestere, Constantin Toma mellett. Az emlékezőünnepségre terveik szerint 17 órakor kerülne sor. A Hargita és Kovászna megyei Románok Civil Fóruma is jelezte, hogy részt vesznek a hősök emléknapján az úzvölgyi megmozduláson, „méltó és békés ünneplésre” hívva a tagságot, felszólítva őket, hogy ne engedjenek a provokációknak.

Hargita Megye Tanácsa vasárnapi közleményében arról számolt be, hogy látogatási programot vezettek be az úzvölgyi haditemetőben, miután Jean Adrian Andrei prefektus a közigazgatási bíróságon megtámadta Csíkszentmárton önkormányzatának a temető lezárására vonatkozó határozatát, s a bírósági eljárás miatt a döntést nem lehet gyakorlatba ültetni. A Hargita megyei önkormányzat közlése szerint sem a prefektus, sem más hatóság nem támadhatja meg a látogatási program bevezetését. A Csíkszentmárton közterületén található temetőt minden héten vasárnap 16 és 17 óra között lehet látogatni, előzetes bejelentés nyomán. A közleményben arról is beszámolnak, hogy az első látogató a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén megye küldöttsége volt Török Dezső elnök vezetésével június 2-án, vasárnap, hisz a Miskolci Magyar Királyi 10-es honvéd gyalogezred sírjai fölött betonoztak a dormánfalviak. Megjegyzik: ezt a gyalogezredet érték a legnagyobb veszteségek az úz-völgyi csaták során.

A kormányhivatal mellett a dormánfalvi önkormányzat is jogi útra terelte a temetőlezárás kérdését. A Hargita megyei törvényszék honlapján közzétett információk szerint pénteken a közigazgatási bírósághoz fordul az önkormányzat – a csíkszentmártoni tanácsot és polgármesteri hivatalt hívva perbe –, keresetükben a május 23-i, a temetőlezárásról rendelkező határozat alkalmazásának felfüggesztését kérve. A bíróság június 5-re írta ki az első tárgyalást.

Támogatás Bukarestből

A román Nemzeti Védelmi Minisztérium közölte: az idegen háborús emlékhelyek átalakítása csakis a minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) előzetes hozzájárulásával végezhető el Romániában, és a hivatal - 2004-es megalakulása óta - nem járult hozzá az úzvölgyi katonatemető átalakításához. A tárca a magyar szimbólumok és feliratok elleni jogi harcáról elhíresült Dan Tanasa blogger kérdésére fejtette ki álláspontját az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatban, melyben április folyamán Dormánfalva polgármesteri hivatala román hősök parcelláját hozta létre.

A minisztérium álláspontja szerint az úzvölgyi katonatemetőt a román Hősök Emléke Társaság alakította ki 1926-1927-ben, amikor az osztrák-magyar hadsereg ott elhantolt mintegy 350 katonájának a sírja mellé mintegy 900 különböző nemzetiségű katona földi maradványait temette el. A tárca szerint a második világháború végéig a temetőbe több mint 1300 katona földi maradványai kerültek.

A védelmi tárca megemlíti, hogy 1984-85-ben, illetve 1988-89-ben országosan leltározták a román és idegen hadisírokat és háborús emlékműveket, és az ekkor készült nyilvántartásban „a Hargita megyei Csíkszentmárton községhez tartozó Úzvölgye településen" olyan temető szerepelt, amelyben román, magyar, német, orosz, olasz és szerb katonák nyugszanak. Ezzel a tárca a temető Hargita megyei elhelyezését és nemzetközi jellegét erősítette meg.

A tárca a hadisírokra és -emlékművekre vonatkozó nemzetközi egyezményekre, az ezek jogállását szabályozó 2003/379-es román törvényre, és a törvény végrehajtását szabályozó 2004/635-ös kormányhatározatra hivatkozott. A román törvényből azt is idézte, hogy a közigazgatási egységek köz- vagy magánterületén fekvő román háborús emlékművek megóvása az érintett önkormányzatok feladata.

A román védelmi tárca immár a negyedik román állami intézmény, amelyik állásfoglalásában arra világít rá, hogy Dormánfalva önkormányzata nem járt el törvényesen, amikor román parcellát alakított ki az úzvölgyi katonatemetőben. Korábban a Kulturális Minisztérium és az Állami Építkezési Felügyelőség is azt közölte, hogy az önkormányzat törvénytelenül állította ki maga számára a parcella létrehozásának az építési engedélyét, és a közbeszerzési hatóság is megállapította a törvénytelenséget.

A kulturális tárca ugyanakkor azt is közölte, hogy a temető magyar állami támogatással történt felújításához sem járult hozzá, és - Dan Tanasa blogger értelmezése szerint - a román védelmi tárca is ezt mondja.

Az Agerpres hírügynökség az ONCE-tól kapott információkra hivatkozva korábban azt közölte: az úzvölgyi temetőben 149 ismert és nyolc ismeretlen román katona van eltemetve, akik mellett 1155, idegen hadsereghez tartozó katona nyugszik. Utóbbiak közül 794 magyar, 108 német, négy orosz, három szerb, két osztrák, két olasz és 242 azonosítatlan. Nyilvánosságra kerültek ugyanakkor a temető 1926-1927-es átalakításának a rajzai és feljegyzései is. Ezek szerint a temetőben 1197 katonát temettek el, és köztük 794 magyart, 242 ismeretlent, 121 németet, 22 oroszt, 11 románt, 3 szerbet, 2 olaszt és 2 osztrákot. A temető kézzel rajzolt térképén a román társaság 1927-ben hat magyar, egy osztrák és egy német parcellát tüntetett fel.