A holland példa

Kis kiállítást – a holland scheweningeni fürdő fennállásának tavalyi kétszázadik évfordulójára készített fürdőtörténeti tárlatot, mely az Erzsébet park zenepavilonjában látható – és egy fölöttébb tanulságos előadást mutatott be szerda délután Sepsiszentgyörgyön Deuten-Makkai Réka, a Hágai Városi Könyvtár felnőttoktatásért felelős szakembere.

A könyvtár részletes ismertetése talán inkább a szakemberek érdeklődésére tarthat(ott volna) számot, néhány információ azonban mindenképp kiemelendő előadásából. Hollandiában minden ügyintézést digitalizáltak már, az ügyfélszolgálati szerepet a közkönyvtárak látják el – ami rossz is, meg jó is. Többletmunkát jelent (de ehhez pénzforrást társítottak az önkormányzatok), viszont lehetőséget is az újabb közönség toborzására. Mert a soknemzetiségű (Hága félmilliós lakossága 134 nemzetiségből tevődik össze) holland város közkönyvtárának legfőbb céljául a közösségépítést tűzte ki. Ennek megfelelően számtalan programot szerveznek, az olvasási kultúrát például már magzatkorban elkezdik, és az életen át való tanulást nemcsak kijelentésként, de a gyakorlatba ültetés szándékával értelmezik. Ily módon a Hágai Városi Könyvtár Hollandia második leglátogatottabb kulturális intézményévé vált, évi másfél milliós – napi ötezres – látogatottsággal. És hogy ide fejlődhetett Hollandia, az egy nagyon egyszerű dolognak köszönhető: az ország alkotmánya rögzíti, minden állampolgár alapjoga, hogy két kilométeres körzetben közkönyvtárhoz való hozzáférést biztosítsanak számára...