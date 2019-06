Erdélyben járt Nicolas Cage

Kolozsváron tizennyolcadik alkalommal nyitották meg a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivált (TIFF), melynek idei meghívott sztárvendége az egykor igazi tehetségként feltűnő, majd egyre több kínos hollywoodi gagyiban szerepet vállaló Nicolas Cage volt. Pedig Francis Ford Coppola unokaöccsé­nek olyan emlékezetes alakításai is vannak, mint amiket a Madárka, az Arizónai ördögfióka, a Las Vegas végállomás, A szikla vagy az Adaptáció című filmben láthattunk tőle.

Cage pénteken érkezett Kolozsvárra, szombaton pedig átvette a Transilvania Trófea életműdíjat, amelyet a fesztivál szervezői ítéltek neki. A lap beszámol róla, hogy Cage-nek annyira tetszett a díj angol neve (Transylvanian Trophy), hogy hosszasan elidőzött ezen a köszönőbeszédében. Azt mondta, hogy az ágya melletti éjjeliszekrényen fogja tartani, hogy ha hajnalban felriadna, akkor az éjszaka gyermekeire, a denevérekre és a farkasokra gondoljon. Cage egyébként A vámpír csókjában alakított egy szép lassan megzavarodó férfit, aki azt hiszi, vámpírrá változik, miután egy nő megharapta a nyakát.

Persze nem hazudtolta meg önmagát, selymesen fénylő, pezs­gőszínű öltönyben és napszemüvegben érkezett a díjátadóra, és a tőle megszokott ripacskodó gesztusokkal adta elő a közön­ségnek a hollywoodi sztárt. Ezután viszont az álomgyári szte­reo­típiákra rácáfolva nem rohant el, hanem beült a nézőtérre, és ő is megnézte (ki tudja, hányadjára) az Ál/Arcot.

Vasárnap mesterkurzust tartott, és a Filmtett szerint továbbra is jókedvű és közvetlen maradt. Az alkalom inkább afféle nyilvános beszélgetés volt, ahol elmesélte, hogy soha nem részeg vagy drogozik, amikor valamilyen szer hatása alatt lévő figurát alakít – igaz ez a Herzog-féle Mocskos zsarura is. Nagyon szereti a klasszikusokat, dicsérte Tarkovszkij, Bergman, Fellini filmjeit, több szerepéhez pedig a német expresszionizmus filmjeinek stilizált játékából merített. Szerinte a túlzás azért nem számít ripacskodásnak, mert az emberek a való életben is gyakran eltúlozzák a reakcióikat.

Cage ezek mellett arról is mesélt, hogy James Deant, Marlon Brandót és Sean Conneryt tartja a legnagyobb példaképének, utóbbival volt szerencséje együtt szerepelni A sziklában.

És még két érdekesség. Nicolas Cage szombaton egy torockószentgyörgyi vendéglőben ebédelt. A Székelykő Kúria a Face­book-oldalán számolt be arról, hogy betért hozzájuk az Oscar-díjas sztár. Azt nem közölték, hogy milyen menüt szolgáltak fel a jeles vendégüknek. Nicolas Cage vasárnap a bonchidai Bánffy-kastélynál járt, este ott vetítették a Mandy című filmet, melyben főszerepet játszik. (hvg/Filmtett)