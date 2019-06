Régi tudás, új idők: teaálom

Gyermekkora óta kísérik a gyógynövények és a belőlük nyert teák Szabó Adél Júliát, aki úgy nőtt fel, hogy nagyszüleivel mezőre menet vagy útban hazafelé mindig gyűjtötték a hasznos növényeket. Tudták, mi mire való, s pontosan emlékszik arra, hogy melyik gyógynövényt mikor és hol kellett gyűjteni, melyik föld vagy kaszáló, rét mellett. Ezt a hagyományt folytatta, amikor családjával 2012-ben Kálnokra került, ahol a tiszta környezetben maguknak gyűjtötték a növényeket, míg egy idő után arra lettek figyelmesek, többet szedtek, mint ami számukra elégséges. Ezért aztán ismerősöknek, barátoknak ajándékoztak, teáikat örömmel fogadták, de a nőszövetségi, egyházközségi rendezvényeken is ezt fogyasztották.

Egyfajta fordulópont akkor következett be – meséli egy délelőtti találkozón –, amikor a pap nénihez járó gyermekek is megkóstolták, s meg is dicsérték finom teáját. Meglepődve hallotta, hogy otthon bizony bolti, tasakos teát fogyasztanak. Ennek hatására aztán a szabadban, a mezőn együtt ismerkedtek a növényekkel.

Adél azt tapasztalja, az idősebbek még tudják, használják a gyógynövényeket, de a fiatalabb nemzedék már nem ismeri azokat. Jóleső érzés volt számára, amikor egyik ősszel hazafelé bandukoló iskolással találkozott, aki csipkebogyót gyűjtött – mint mondta, azért, hogy aztán abból a mamája teát főzzön neki. Bizakodva, fontos visszajelzésként élte meg az esetet.



Kézművesműhely famatuzsálem árnyékában

A Papné Manufaktúrát 2017-ben jegyezték be cégként, a gyógynövények feldolgozására alkalmas kis épület pedig egy évvel később készült el a lelkészi lakás szomszédságában. Az unitárius egyház magával ragadó birtokán, egy hatszáz éves cserefa vigyázó ágai alatt már eleve harmincféle gyógynövényt vett számba a fiatal házaspár, s ezek mellé telepítettek még jó párat, köztük alig ismert vagy éppen elfeledett példányokat. Ilyen a női szervezetre kedvező hatású palástfű is.

Gyógynövény-paradicsom

– Valósággal rácsodálkoztunk arra, mi minden található itt. A jó Isten nem véletlenül küldött ide minket, ebbe a kis egyházközségbe, amely mondhatni gyógynövény-paradicsom, ahol karnyújtásnyira illatozik és gyógyítani akar a természet – mondja meggyőződéssel Adél.

Egy bögre aromás tea társaságában vettük számba, mennyi gyógynövény lelhető fel lakhelyük körül: bodza, akác, csipkebogyó, galagonya, komló, cickafark, réti legyezőfű, pásztortáska, nagy csalán, fehér árvacsalán, tavaszi kankalin, ibolya, katáng, szamóca, gesztenye, mogyoró, vadcseresznye, orbáncfű, tüdőfű, mezei kakukkfű, kökény, kömény, gyermekláncfű, papsajt, mályva, vad zsálya, lándzsás és kereklevelű útifű, ösztörüs veronika, boglárka, tejoltó galaj, vad málna és szeder, martilapu, szúrós gyöngyajak, meténg, azaz vinca minor, kánya zsombor, orgona, vérehulló fecskefű... De van a kertben fekete és piros ribizli, egres, alma, szilva, körte, málna, szeder, cseresznye, meggy, homoktövis, som, birsalma, körtefajok, bíbor kasvirág, orvosi zsálya, orvosi kamilla, kerti kakukkfű, körömvirág, izsóp, fodor-, bors-, és fürtös menta, illatos macskamenta, citromfű, búzavirág és sárkányfű. A gazdag égi áldás nyomán szépen gyarapodó ágyásokban tea- és damaszkuszi rózsa, levendula, bazsalikomok sorakoznak, szépen fejlődik a csombor, kapor, tárkony, lestyán, metélőhagyma és fokhagyma, metélőzeller és petrezselyem, mustár, valamint édeskömény is.



Célkeresztben a minőség

A vállalkozás-alapítással, marketinggel foglalkozó Furus Levente felidézte, az élelmiszer-biztonsági hatóság szakembereivel egyeztetve alakították ki a manufaktúra alapját képező feldolgozót. Mivel hasonló létesítménnyel mindeddig nem találkoztak a megyében, együtt döntötték el, mit és hogyan célszerű kialakítani a modulokból épült kis házban, mely szükség szerint akár le is bontható, majd később újból felépíthető. A felmerülő költségeket személyi kölcsönből fedezték, munkadíj nélkül tízezer eurót költöttek rá – sorolja. Barátok és a család is sokat segített nekik, a kis épület végül négy-öt hónap alatt készült el.

A tulajdonképpeni munkát azonban hosszú tanulási időszak előzte meg, enélkül nem lehetne gyógynövényekkel felelősen foglalkozni – szögezi le Adél. Tudni, ismerni kell hatásaikat, a megfelelő társításokat vagy éppen tiltásokat, mert némely teák, növények adott egészségügyi problémák, panaszok esetén nem használhatók. Így hát gyógynövénytermesztő utakon jártak, vásárokban és kiállításokon is megfordultak és sokat olvastak, még régi füveskönyveket is fellapoztak.

A múzeumban is bemutatták a teákat. Fotó: Albert Levente

A feldolgozáshoz szükséges eszközöket maguk készítették, a továbbiakban pedig arra készülnek, hogy egy kisebb gépi szárítót is beszerezzenek. Terveik szerint pályáznak rá, a beszerzést azonban nehezíti, hogy az országban alig találni hasonló gépet. Egy ilyen berendezés megkönnyítené a feldolgozást, nem mellesleg viszonylag rövid idő alatt lehetne konzerválni az olyan növényeket, melyeknek nem tesz jót a hosszabb szárítási idő: ilyen az akác vagy kamilla. Esetenként nem is a napfényre, sokkal inkább a melegre van szükség – magyarázzák. Segítené a termelést egy aprítógép is, amire jelenleg interneten vadásznak, árajánlatokat várnak.

Egyébként minden munkafázist kizárólag kézzel és maguk végeznek: a magvetést, ültetést, gyomlálást, begyűjtést, szárítást, morzsolást és végül a csomagolást is. A növényeknek kizárólag azon részét gyűjtik és hasznosítják, melyek gyógyhatásúak, így feleslegesen nem rombolják a környezetet sem, teáikat nagy gonddal, odafigyeléssel készítik. Büszkék arra, hogy a környék tiszta és vegyszermentes, ezáltal valóban minőségi, ízes-aromás, élvezhető teák kerülnek ki a Papné Manufaktúrából. Múlt év végére mintegy félezer csomag illatos tea készült náluk, ennek egy részét értékesítették, de sokat elajándékoztak.

Mivel egyre nagyobb teret hódít a gyógynövények fűszerként való használata, a kálnoki műhelyben két keverék is készül, az egyik húsok, grillek kiváló ízesítője, a másik tojásos ételek, krumpli vagy saláták hozzávalója.

Teacsomagolás a manufaktúrában

A takaros, tiszta feldolgozóban együtt vesszük szemügyre a már csomagolásra kész, polcokon sorakozó alapanyagot – a citromfű még egészen friss, beszélgetésünk előtti napon szüretelték. A fiatal családban mindenki gyógynövényteát fogyaszt, s gyakran a fürdővizükbe is kerül belőle, és a házaspár közel négyéves kisfia, Ábel is kedveli a finom italt. Ő is sokat segít a kertben adódó munkákban és számos gyógynövényt ismer már.



Beruházás a jövőbe

Nem akarunk nagy cég lenni, egyszerűen, kis manufaktúraként kívánunk működni, egyedi és minőségi kínálattal – mondja határozottan Adél.

Termékeink kicsit drágábbak, mint a forgalomban lévők, de ennek oka is van – fűzi hozzá Levente, mert tiszta, vegyszermentes növényeket értékesítenek. Az a céljuk, hogy aki teáikat egyszer megkóstolja, következő alkalommal is hozzájuk térjen vissza. Bizakodásra ad okot, hogy erre van már példa. Törekszenek arra is, hogy az előállításhoz szükséges dolgokat helyben szerezzék be, bár a megfelelő csomagolásra az országban félévnyi keresgélés után sem bukkantak rá. Így a Papné-teák tasakját Ausztriából rendelik: kétrétegű, szigetelt és esztétikus darabot kerestek, mely megakadályozza az aroma elvesztését. Az egyszerű és tetszetős címkét barát tervezte, a csinos csomagokat pedig a világhálón népszerűsítik, kínálják, de kapható Segesváron a várban, valamint Székelyudvarhelyen a Helyénvaló helyit! mozgalom boltjában.

Adél és Levente munkájuk után végzik a növények, teák körüli teendőket, azt remélik, ez az elfoglaltság egyszer megélhetést is biztosít számukra, hogy gyermekük, Ábel egyetemi tanulmányait ebből tudják majd fedezni.

– Szeretjük a munkánkat, ez azonban egy másfajta tevékenység, amiben megnyugszunk, feltöltődünk. Persze, családtagjaink aggodalma is érthető: megéri-e nekünk a sok befektetés, a banki hitel, a ráfordított idő és munka? Ezt előre nem tudhatjuk, de mi hiszünk benne, szeretjük az álmunkat és a vele járó munkát is – mondja bizakodóan Adél.

A modulokból épült manufaktúra

Miközben aromás teáját iszom, elmeséli azt is, rengeteg elképzelésük van még a jövőre: saját birtokot vásárolni, tanulókertet létrehozni, hogy iskolások, turisták is megismerjék a gyógyító növényeket. Levente úgy véli, sok gyermeknek ritkán adatik meg a lehetőség, hogy kapcsolatba kerüljön a természettel, s megtanulja, mi is a gyógynövény. Ezért tartja fontosnak, hogy „a régi tudást” visszahozzák, továbbadják.

– Annyi bizonyos, ameddig ilyen pozitív töltettel bír számunkra ez a munka, nem leszünk depressziósak – jegyzi meg nevetve Adél. – Számunkra a gyógynövényes kert egy másik élet szimbóluma, amikor kilépünk a mindennapi rohanásból, a határidők fogságából és a szó szoros és igaz értelmében két kézzel dolgozunk meg az álmainkért.