Fajállatok vásárlására is lehetőség van a magyarországi kisértékű támogatások felhasználásával. Több háromszéki gazda húshasznú szarvasmarhát vásárolna a vissza nem térítendő támogatás segítségével; többnyire aberdeen angus fajtájú elválasztott borjakat, illetve vemhes üszőket. Múlt pénteken több gazda látogatott el egy Maros megyei farmra, ahol az eladó állatokról tájékozódtak, árajánlatokat is beszereztek. Ha sikeresen pályáznak, közel 150 angus borjúval és vemhes üszővel gyarapodhat Háromszék húsmarhaállománya.

A szakmai utat a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületének háromszéki falugazdái szervezték. A cserefalvi tehenészetnél dr. Nagy Péter Tamás, a farm tulajdonosa ismertette az angus szarvasmarhák tartási technológiáját, a fajta jellegzetességeit. Kiderült, az angus – melyet vörös és fekete színváltozatban is tenyésztenek – igénytelen, a rosszabb minőségű legelőket is jól hasznosító fajta. A szálláshelyigénye is könnyen teljesíthető, elégséges a három oldalról zárt, fedett karám. A legeltetési szezonon kívül lucernaszéna, szalma, siló keverékével lehet takarmányozni az angus állományt. A takarmány keverése, kiosztása gépesíthető – erről a háromszéki gazdák saját szemükkel is meggyőződhettek Cserefalván. A szálláshelyről hosszabb időközönként takarítják ki a trágyát. A pihenőhelyeket naponta szalmával beszórják, ugyancsak naponta az etetőhelyen felhalmozódott trágyát is kihordják – ezt a műveletet is géppel végezik az angusfarmon.

Az angus jellemzője a könnyű ellés, ami többek között a borjú kis fejének, testtömegének is köszönhető. A fedeztetés történhet engedélyezett bikával, de a mesterséges megtermékenyítés is jó eredményeket hoz. Az elléshez ritkán van szükség emberi segítségre, az angus anyaállatok jó borjúnevelők, szoptatásra idegen borjakat is elfogadnak – ha sajátjuk már jóllakott, és még van tej a tőgyükben.

Magyarosi Sándor fotosi gazda is angus húsmarhák vásárlását tervezi. A cserefalvi látogatást követően az elválasztott, tíz hónapon felüli borjakra esett a választása.

A pályázati pénzen és az önrésszel tíz fajállatot szeretne venni. Pillanatnyilag tizenhat fejős tehene, tíz üszője van a pirostarka, tejhasznosítású fajtából. Ezt az állományt a fiára akarja bízni, ő a húsmarhára térne át – mondta el érdeklődésünkre. A húsmarhának van piaca, könnyen nevelhető, és ami a legfontosabb, kevés emberi munkaerő kell a tartásához, ellentétben a fejősökkel, melyek sok munkát igényelnek. Egyre nehezebb munkást kapni az állatok mellé, a húsmarhák gondozását egyedül is el tudja végezni – sorolta a húsmarhatartás előnyeit.

A támogatás igénybevételével az Európai Unió tagországaiból, valamint a csatlakozás előtt álló országokból is vásárolható törzskönyvezett fajállat. Problémás viszont a Magyarországról behozott angus honosítása. A romániai törzskönyvvezető, az Aberdeen Angus Egyesület felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy a Magyarországról származó angus fajállatok esetében mindkét szülőt – anya és apa is – DNS-vizsgálatnak kell alávetni, és csak a megfelelő eredmény után kerülhetnek be a romániai fajtajegyzékbe. Erre azért van szükség, mert korábban olyan egyedeket hoztak be Magyarországról, melyek nem teljesítették egészében a fajtajelleg követelményeit, például szőrzetük foltos volt, szarvuk nőtt – hívja fel az aberdeen angus fajtájú szarvasmarhákat vásárló gazdák figyelmét az Aberdeen Angus Egyesület.