A plébánia újjáépítésére szánt összeget az egyházak számára fenntartott pályázati alapból biztosítja a megyei önkormányzat. Bács Márton Csaba sepsibükszádi polgármester házigazdaként egyebek mellett elmondta, hogy önerőből a község ilyen mértékű támogatást nem lenne képes biztosítani. Megemlítette továbbá, hogy a februári tűzvész óta folyamatosan gyűlnek az adományok egyházi és civil szervezetektől, de testvértelepülések is adakoztak. A községben új plébános szolgál, Bilibók Géza, miután elődje, Bakó Ferenc egészségi okok miatt visszavonult. Bilibók Géza két plébániát vezet, a most átvett sepsibükszádi mellett a tusnádfürdőit is. Szimion György gondnokkal együtt lapunk érdeklődésére elmondták: a szakfelmérés nyomán kiderült, hogy a 150 éves plébániaépület menthetetlenné vált, a lángokon kívül az oltásnál használt víz is kárt tett a falakban, s le kellett bontani az egészet.

Jelenleg már csak az alap, a pince és az egykori bejárat maradványa látható az épületből. Az új ingatlan tervei már kilencven százalékban elkészültek, az előzetes számítások szerint mintegy 900 ezer lejbe kerülne, de kivitelezőkkel még nem tárgyaltak érdemben, így előfordulhat, hogy a végösszeg magasabb lesz. Szimion György arról is beszámolt, hogy a civil és egyházi adományokból eddig már több mint 400 ezer lej gyűlt össze, ehhez adódik a megyei önkormányzat által jóváhagyott összeg. Az új ingatlanban iroda, konyha, pihenő és vendégszoba kap helyet, illetve amennyiben manzárdrészre is jut pénz, tanácskozótermet is kialakítanak.

A plébániaépületre nyújtott támogatást is tartalmazó határozattervezet elfogadását némi vita előzte meg, a román pártok képviselői ugyanis kifogásolták, hogy nem volt elég átlátható a pályázatok kiértékelése, ezért első körben még a tervezet elnapolását is felvetették. Henning László és Grüman Róbert, a testület alelnökei felhozták, hogy az állami költségvetés késlekedése miatt így is jelentős csúszással írták ki a pályázatokat, és ha sokat várnak, a nyertesek nem tudják megvalósítani elképzeléseiket. A képviselők végül megszavazták a tervezetet, azzal a fenntartással, hogy az elkövetkezőkben tartsák tiszteletben az átláthatóság elvét.

Idén 472 pályázati kérelem érkezett a megyei önkormányzathoz, ebből 432-nek ítéltek meg támogatást. 142 pályázatot egyházi, 130-at oktatási-tudományos, szabadidős programokra, 52-t sport-, 114-et kulturális programokra nyújtottak be. A legmagasabb támogatási összeg az egyházakat illeti meg (1,8 millió lej), oktatási-tudományos programokra 500 ezer lejt, ifjúsági és szabadidős programokra 150 ezer lejt, sporttevékenységek támogatására 200 ezer lejt, kulturális programokra pedig 500 ezer lejt hagyott jóvá a pályázatokat elbíráló bizottság.