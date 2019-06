De hogyan tovább?

Aztán a szavazók egyik eufóriából a másikba is eshettek, mert a független bíróság, látva a szociáldemokraták csúfos vereségét, már hétfőn rögtön börtönbe vettette a párt vezérét, Liviu Drag­neát. Ebből arra a következtetésre juthatott Románia egyre boldogabb népe, hogy mostantól aztán minden korrupt, csaló, bűnöző megy a börtönbe, és az ország szekere egyből jó irányba fordul.

Nekünk, romániai magyaroknak külön öröm volt látni, hogy majd az uborka görbületén, valamint a mindenféle nemi kisebbségek jogain kívül az Európai Parlamentben immáron az őshonos kisebbségekről is szót ejthetnek képviselőink. Boldogan értesülhettünk arról is, hogy barátunkká vedlett a magyarfaló Rareș Bogdan, aki az Erdély TV-ben azt mondta magyarul (!): kezit csókolom, jó estét kívánok!, és tagadta azt, hogy magyarellenes kirohanásai lettek volna. Mi csakis hangsúlyos hazafiúi megnyilvánulásait érthettük félre. Így most számíthatunk arra, hogy két képviselőnkkel együtt vállvetve veti fel a kisebbségi problémák európai szintű megoldását – lehet, azért, hogy azok elérjék a romániai szintet.

És ha ez még nem lett volna elég a múlt hétre, a pápa Romániába látogatott, és megvolt nekünk is a külön boldogság, hogy eljött Csíksomlyóra, ahol a többségi román rosszallás ellenére elhangzott a magyarok himnusza, sőt, a nem létező Székelyföld lakóié is.

A sok egymásra torlódó esemény miatt kissé háttérbe szorult a választások okozta változások rögtöni megvalósítása. De mostantól aztán biztosan beáll az igazi fordulat életünkben, mert a kormánypártok a porban hevernek, illetve a sok eső után a sárban fetrengnek, és az ellenzék nekiállhat az ország újjáépítésének. A népszavazás sikere után minden bűnös, tolvaj, hatalommal visszaélő pucolhat be a dutyiba.

Dragnea úr most börtönbe kerülése miatt nem tudja tovább irányítani pártját és kormányát. Egy tapasztalatcserére elmehetett volna olasz vagy amerikai maffiafőnökökhöz, keresztapákhoz. És akkor megtanulta volna ugyanúgy véghezvitetni az igazságügy elleni merényletet, mint a 83 éves, életfogytiglanra ítélt Totò Riina, a mai napig is a szicíliai bűnszervezet irányítójának számító keresztapa, aki 1992-ben a tévében nézte a maffia pokolgépes robbantásos merényleteinek eredményét: Giovanni Falcone szicíliai ügyész és Paolo Borselino meggyilkolását.

A jámbor szavazó azt hitte, hogy a mostani szavazással már elhárul minden akadály Románia felvirágoztatása elől. Most azt gondolhatja, hogy ha a múlt héten az említett nagy események miatt nem is, de mától kezdve aztán az ellenzéki pártok nekiállnak az európai parlamenti választási kampányban tett jóslataik beteljesítésének. Rögtön nekifognak a mások által is megígért és meg nem épített autópályák és kórházak megépítésének, az egészségügy rendbetételének. A tanügyet is hirtelen megreformálják úgy, hogy már az idén sokkal jobbak lesznek az érettségi eredmények. Az igaz­ságszolgáltatás meg teljesen függetlenné válik. És így tovább.

De sajnos ehhez parlamenti többségre lenne szükség. Ami nincs és (úgy tűnik) nem is lesz… a parlamentben. Mi több, még a győzedelmes ellenzék vezérei, Orban és Barna úr sem értenek egyet a hogyan továbban. Az egyetlen megoldás, ha az ellenzék egyáltalán nem törekedik kormánybuktatásra, ami amúgy sem valószínű, hogy sikerülne. Így mindenképp tovább lehet harcolni a kormánypártok ellen. Ehhez jól jönne, ha a független bírósággal még elítéltetnék Dragnea úr jó néhány társát. Így azok szintén melléje kerülnének, és a börtönből – az ellenzék nagy örömére – tovább irányíthatnák az országot. Így az ellenzéknek, amelynek semmi elképzelése sincs az ország vezetéséről, továbbra is lenne, akiket „vöröspestisezzen” egy következő parlamenti választásig, amelyet úgy könnyen megnyernének.

De az lesz a jó, ha közben keresik a madzagot gatyájuk felkötéséhez.