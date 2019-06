Az egyesület számos projektet futtat a folyóvizek és a természetes környezet tisztán tartása érdekében, és céljai közé tartozik többek között a tisztításhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint információs kampányok szervezése, főleg a fiatalok és gyerekek körében. Az év végéig a román hatóságok bevonásával a műanyaghulladék-gazdálkodás, a vízvédelem és a környezeti nevelés közpolitikáinak felmérését és felülvizsgálatát tervezik. A projekt része azon törekvéseknek, amelyekkel enyhíteni próbálják a világóceán műanyagszennyezését, amelyet globális szinten a legnagyobb környezeti problémának tekintenek. Becslések szerint előfordulhat, hogy 2050-re az óceánokban több lesz a műanyag, mint a hal. (Agerpres)

VESZÉLYBEN VANNAK A ROMÁNIAI GYEPEK a túllegeltetés miatt – hívják fel a figyelmet a természetvédők. Egyre több juhot tartanak az országban, amelyeket nemcsak nyáron, de télen is, felelőtlen módon legeltetnek. 2001-ben még csak 7 776 000 lábasjószág volt Romániában, 2013-ban számuk 12 710 000-re emelkedett, és 2017-ben elérte a 15 828 166-ot – áll a jelenség megfékezéséért indított aláírásgyűjtési felhívásban. Az állattenyésztőknek járó szubvenciót csak a legelők ellátási kapacitásának határáig szabadna kiadni, és minél sürgősebben ismét be kell tiltani a téli legeltetést – követelik az Andrei Crișan, a Romániai Lepkészek Társaságának tagja által kezdeményezett petíció aláírói. Követelik továbbá, hogy az APIA által kiadott normákat is tartsák tiszteletben az állattartók. (Transindex)

TWITTEREN BÚCSÚZOTT A PÁPA. Stílusosan, igazi 21. századi pápához illő módon zárta történelmi, háromnapos romániai látogatását Ferenc pápa: vasárnap délutáni elutazását követően a Twitteren búcsúzott román nyelven az országtól és itteni híveitől. „Szűz Mária terjessze ki anyai gondoskodását Románia minden polgárára, akik a történelem során mindig az ő közbenjárásában bíztak. Mindnyájatokat Szűz Mária gondjaira bízlak, és imádkozom, hogy ő vezessen benneteket a hit útján” – áll a búcsúüzenetben. (Főtér)