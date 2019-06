Összetartozás dalban, lélekben, aláírásgyűjtéssel

Sepsiszentgyörgy főterén is felcsendült kedd délben Szarka Tamás Kézfogás című dala, a Bazár épületén lévő toronyóra ütésére mintegy 150–200-an, köztük a megyeszékhelyi kórusok, kisgyermekes családok és idősebbek, tanulók énekeltek a szervezők által szétosztott kottákból. A megmozdulást követően többen átmentek a Mikó Imre-szoborhoz, ahol a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezéshez gyűjtötték a támogató aláírásokat.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából meghirdetett, határokon átívelő mozgalom ötlete a Kossuth-díjas zeneszerzőtől, a Ghymes együttes alapítójától származik: a közös éneklésbe bekapcsolódók így emlékeztek a 99 éve aláírt trianoni békeszerződésre. A főtéri rövid megmozdulással egy időben – melyen Sztakics Éva alpolgármester, valamint Antal Árpád polgármester is részt vett – Magyarország több településén, a Vajdaságban és Felvidéken is felcsendült a Kézfogás. A kezdeményezés honlapján tegnap mintegy 180 résztvevő szervezet, tanintézmény regisztrált, Erdélyből Sepsiszentgyörgy mellett a Kolozs megyei Magyarbikalon, Bihardiószegen, a dévai Szent Ferenc Alapítványnál, Nagyváradon és a Hargita megyei Újszékelyen is hasonló módon ünnepelték a magyar nemzet összetartozását. Mint ismert, a magyar országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét.

A rendezvényt követően több tucatnyian indultak gróf Mikó Imre szobra felé, ahol a Székely Nemzeti Tanács két standjánál gyűjtötték a nemzeti régiókért polgári kezdeményezés támogatóinak aláírásait.

Antal Árpád polgármester is aláírta a kezdeményezést

Az Európai Bizottság nemrég vette nyilvántartásba az SZNT kezdeményezését, a regisztrációt követően pedig egy év áll rendelkezésre egymillió támogató aláírás összegyűjtésére legalább hét uniós tagállamból. A kezdeményezés lényege kapcsán Izsák Balázs, az SZNT elnöke hangsúlyozta: azoknak a régióknak, amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságaik elkülönítenek a szomszédos régióktól, úgy kell fejlődni, gazdagodni, hogy közben regionális identitásuk ne változzon meg.

A támogatói ívet aláírta kedden délben Antal Árpád polgármester is, aki újságírói kérdésre kifejtette, bízik abban, hogy eredményes lesz a kezdeményezés és sikerül elérni, „hogy Brüsszel beleszóljon azokba a dolgokba, amelyek számunkra fontosak, és nem hagyja azt, hogy a nemzeti kormányok kényük-kedvük szerint döntsenek a mi sorsunk fölött”. Olyan Európát akarunk, melyben mi, az őshonos kisebbségek tagjai is jól tudjuk érezni magunkat – fogalmazott.