Új igazgatója lesz a Mikónak

tését fél évig fontolgatta, minden oldalról megforgatta, és már a tantestülettel, illetve a tanfelügyelőséggel is közölte – mondta el lapunk érdeklődésére Kondor Ágota. A sepsiszentgyörgyi hitoktatásról végzett kutatásával doktori címet nyert vallástanár és mentálhigiénés szakember azzal indokolta lépését, hogy már elég rég dolgozik a felsőoktatásban is, és olyan helyzetbe került, hogy választania kellett a tudományos pálya és az iskolaigazgatás között. Mindkettő egész embert kíván, a Mikóban pedig ráadásul nagyobb szabású korszerűsítési munkálatokba kezdenek, ami fokozott jelenlétet és odafigyelést igényel, ezt pedig már nem tudja vállalni, hiszen szakmájában is szeretne még fejlődni, vannak dolgok, amikre eddig nem jutott ideje, energiája. A Mikótól azonban nem fog elszakadni – jelentette ki –, különböző programokkal továbbra is részese marad a szívéhez nőtt közösségnek, rendszeres kapcsolatban lesz a diákokkal és a tanár kollégákkal is.

Fontolgatja az iskolaigazgatói tisztség megpályázását – erősítette meg Sztakics Éva, aki alpolgármesterként az oktatásért is felel a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál, korábban pedig tanított is a Berde Áron-líceumban. Mivel a minisztérium legutóbb 2016-ban hirdetett iskolavezetői versenyvizsgákat, az üres tisztségeket a megyei főtanfelügyelő kinevezéssel tölti be. Nyilván, az oktatási rendszerben levőkkel, első lépésben tehát Sztakics Évának áthelyezését kell kérnie a közigazgatásból a tanügybe – tudtuk meg Kiss Imre főtanfelügyelőtől.

Egyelőre tehát csak annyi biztos, hogy Kondor Ágota a tanév végén távozik, szeptember elsejétől pedig új igazgatója lesz a Székely Mikó Kollégiumnak. Ha Sztakics Éva veszi át a helyet, akkor az egyik alpolgármesteri tisztség megüresedik. Ennek betöltésén majd akkor gondolkodnak, amikor esedékes lesz – nyilatkozta Antal Árpád polgármester, aki szerint az sem zárható ki, hogy a jövő évben esedékes önkormányzati választásokig nem is kerül erre sor. Az alpolgármestert a törvény szerint a tanács saját tagjai közül választja meg.