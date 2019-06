„Az SZDP-nek az európai parlamenti választásokon mutatott politikai csődje után erkölcsi kötelességünk segíteni a legnagyobb baloldali pártnak a válsághelyzetből való kijutásban. A félreértések elkerülése végett nyomatékosítjuk: nem vagyunk az SZDP-n belüli disszidensek, nem akarunk pártot a pártban. Nem az hajt, hogy magas állami tisztségekre tegyünk szert (...), de hisszük, hogy az SZDP újraalakítása lehetséges, hogy továbbra is meghatározó szerepet töltsön be Románia fejlődése érdekében” – olvasható az Adrian Năstase blogján közzétett és mások által is támogatott felhívásban. (Agerpres)

ROSSZ PÁPÁVAL DICSEKEDTEK. Nevetségessé tették magukat a Vrancea megyei csendőrség illetékesei, amikor a Facebookon azzal akartak dicsekedni, hogy részt vettek a Romániába látogató Ferenc pápa biztonságának szavatolásában. Szombaton a pápa jászvásári látogatása után közösségi oldalukon kürtölték világgá a sikeres küldetést. Csakhogy rossz pápával dicsekedtek, a bejegyzésben ugyanis az szerepelt, hogy a 76 Vrancea megyei csendőrt az a megtiszteltetés érte, hogy Őszentségét, Benedek pápát őrizhették. Amiért köszönetet is mondtak a csendőrség országos parancsnokságának. Az internetezők azonban nem mondtak köszönetet nekik: bár utólag javították a bejegyezést, alaposan rájuk égették a bakit. (Főtér)

ELFOGTÁK A RENDŐRGYILKOST. Tegnap reggel elfogták azt a szökésben levő férfit, aki vasárnap megölte Cristian Amariei Temes megyei rendőrt. Marcel Ionel Lepára egy temesremetei házban találtak rá a rendőrök, miután olyan információkhoz jutottak, hogy ott töltötte a vasárnapról hétfőre virradó éjszakát. Mivel meglepetésszerűen csaptak le rá, ezúttal nem tudta használni a nála levő fegyvert. A vasárnapi lövöldözésben kapott sebei miatt mentővel kórházba szállították. A Temes megyei ügyészség minősített emberölés miatt folytat eljárást. Marcel Ionel Lepát 2018 áprilisában börtönbüntetésre ítélték rablási kísérlet miatt, azóta körözés alatt állt. Vasárnap Jezvin településen találtak rá, de sikerült elmenekülnie, miközben lelőtt egy rendőrt. A rendőrség felkészültségét kifogásoló éles hangú bírálatokra reagálva Carmen Dan belügyminiszter hangsúlyozta: a tárca átvételekor tett ígéretéhez híven az elmúlt két évben folyamatosan bővítették a rendőrség felszereltségét, a területi struktúráktól érkezett igénylések alapján. (Agerpres)