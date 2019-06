Igazgatóváltás a megyei kórháznál

András-Nagy Róbert menedzser lapunk érdeklődésére elmondta: a leköszönő vezetőnek Tamás Sándor megyeitanács-elnök díszoklevelet nyújtott át köszönetképpen a tisztségben kifejtett áldozatos tevékenységéért, az osztályvezetők és a főnővérek részvételével szervezett szűkkörű összejövetelen. Az új orvos­igazgató kinevezéséről a menedzser elmondta: viszonylag hosszas eljárásról van szó, számításaik szerint több mint három hónapot is igénybe vehet. Addig megbízottként Roșu Mátyás tölti be a tisztséget, amit tegnap hivatalosan át is vett. A lehetséges jelentkezőket illetően a menedzser közölte: nem csak az intézményben dolgozók pályázhatják meg a tisztséget, így az ország bármely szegletéből érkezhet jelentkező. A pályázatokat egy bizottság bírálja el és dönt az új orvosigazgató személyéről. A tisztséggel járó feladatok sokrétűek, az adminisztratív kérdéseken kívül – így a szakmai kapcsolattartás – az orvosi ellátás megszervezése, bővítése és fejlesztése is beletartozik.

Gyorssegély a kórháznak

Egymillió lej támogatást hagyott jóvá sepsibükszádi kihelyezett ülésén Kovászna Megye Tanácsa a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház számára, hogy rendezni tudja a beszállítókkal szembeni, határidőn túli tartozásai egy részét. Henning László alelnök reményét fejezte ki, hogy a július 1-jétől az egészségbiztosító pénztár és a kórház között létrejövő új szerződés érvénybelépésével többé nem fordul elő, hogy a beszállítókkal szembeni tartozásokat 90 napon belül ne tudja rendezni az intézmény. András-Nagy Róbert, a kórház menedzsere lapunk érdeklődésére elmondta: a jelenlegi pénzügyi helyzet hátterében az áll, hogy az év elejétől alkalmazott béremelésekre nem volt fedezet, az egészségügyi intézmények pedig nem tudták kigazdálkodni a különbözetet, mivel így is határon mozognak a fogyóanyagok biztosítása terén. Szintén a kórház kapcsán a testület jóváhagyta, hogy az intézmény járjon el a megyei önkormányzat nevében a tüdőkórház új épületének tervezését és kivitelezését illetően az Országos Befektetési Társaság programján keresztül. A menedzser szerint remélik, hogy szeptemberre a terv is elkészül, és indulhat a közbeszerzés a kivitelezésre. A korábban elfogadott megvalósíthatósági tanulmány szerint a beruházás összköltsége 18 millió lej körüli.