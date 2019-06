Megyeszerte javítják az úthibákat

Két, Háromszéket is érintő országúton aszfaltoz idén a Brassó Megyei Regionális Útügyi Igazgatóság, és a megyénket átszelő, hatáskörükbe tartozó többi szakaszon is kátyúznak. Jó hír, hogy a Bálványos irányába tartó, valamint a Kászonok felé vezető úton is dolgoznak.