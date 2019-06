Tűzoltócsapat alakult Mikóújfaluban

Egyelőre semmilyen felszereléssel nem rendelkeznek, de az önkéntesek székhelyül megkapták a régi focipálya melletti épületet. Így az első közös tevékenységük az lesz, hogy kalákában renoválják a régebbi szertárat, amely a 60-as években épült, korábban garázsként szolgált – számolt be az elöljáró. Abban bíznak, hogy talán testvértelepüléseiktől (Mikóújfalunak négy magyarországi testvértelepülése is van – szerk. megj.) kaphatnak ott már szolgálatból kivont, de működőképes tűzoltóautót, esetleg más felszerelést – mutatott rá a lehetőségre a polgármester. Azt is elmondta, a tűzoltók nem csak tűz alkalmával léphetnek közbe, más sürgősségi esetekben is szolgálhatják a közösséget. Például sokszor okoz gondot a falun átfolyó Nagypatak, amely esőzéskor kiönt, veszélyezteti a közeli ingatlanokat, egyéb javakat.