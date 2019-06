Garázsba a kocsikkal!

Már maga a garázs és a benne tartott autó adatainak a bejelentése is kötelező – ezt eddig az érintettek mintegy fele tette meg, a többiek június 30-ig kaptak haladékot –, elmulasztásáért 1000 és 2000 lej közötti bírságot róhatnak ki. A közterületen levő garázsokról van szó, és ezek hollétét akkor is közölni kell a polgármesteri hivatallal, ha tulajdonosaik ezeket nem autótárolásra használják. Természetesen a változásokat, a gépkocsi vagy a rendszám cseréjét is tudatni kell.

A garázsokba csak éjszakára, este 10 és reggel 6 óra között kötelező behúzni az autókat, aki napközben hazalép, megállhat máshol is. Ha azonban a kijelölt időszakban a garázstól számított 300 méternél közelebb hagyja a járművét, megbánhatja, a bírság ugyanis 2500 lejig terjed. Ez a rendelkezés egyébként nem csupán a garázstulajdonosokra, hanem a bérelhető (fémzáras) parkolóhelyekre is érvényes, és azok is ugyanekkora bírságra számíthatnak, akik a lakónegyedekben délután 6 és reggel 6 óra között 1,9 tonnánál nagyobb súlyú teherszállító vagy 9 férőhelyesnél nagyobb személyszállító járművet parkolnak le.