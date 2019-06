A tanterven kívüli foglalkozásokra, a gyerekek kulturális és közösségi életbe való bevezetésére is hangsúlyt fektetnek a nagyborosnyói Bartha Károly Általános Iskolában és négy alárendelt egységében. Legutóbb a gyereknap alkalmával szerveztek nagyszabású rendezvényt Nagyborosnyó központjában – tudtuk meg az iskola igazgatójától, Nagy Ilonka Kaméliától, akivel az esemény kapcsán a tanoda körüli történésekről is beszélgettünk.

A június elsejei gyereknapot több intézménnyel, szervezettel karöltve szervezték meg. A házigazda iskola mellett a zágoni, rétyi, kőröspataki tanodák, a megyeszékhelyi speciális iskola, a lécfalvi Leza és a kisbaconi Bodvaj Egyesület is hozzájárult a nap sikeréhez. Több mint négyszáz gyerek, pedagógusaik, szülők, meghívottak vettek részt az eseményen. A korcsoportokra osztott gyermekek – óvodások, kisiskolások és gimnazisták – több mint húszféle játékos vetélkedőn mérhették össze ügyességüket, a sportok kedvelői minifociban, futó- és kerékpárversenyben mérkőzhettek. Nagy sikere volt a kisbaconi Benedek Mártának, aki arcfestéssel kápráztatta el a gyerekeket, ugyancsak nagy volt a kereslet a polgármester által felajánlott ajándék fagylaltok iránt is. Hab volt a tortán a gyerekek számára megszervezett tehetségkutató verseny, amelyet ünnepélyes díjkiosztás zárt. A gyereknapon fellépett a lécfalvi gyerek-fúvószenekar Kertész Barna vezetésével és a tánccsoport. Az egész napos kavalkádot táncház zárta Beder Kincső sporttanár vezetésével – számolt be az iskolaigazgató.

Nagy Ilonka Kamélia kiemelte: az iskolában fontosnak tartják a gyerekek tanterven kívüli foglalkoztatását, az ilyen eseményeken megtapasztaltak hasznosak lehetnek későbbi életükben, pályafutásukban. Az iskolán kívüli foglalkozásokba a szülői közösséget is próbálják bevonni. Míg korábban csak borosnyói szinten zajlottak az események, mostanra számos partnerkapcsolatot kiépítettek. Ezek által az ismerkedésre, a közösségi életben való részvételre kapnak lehetőséget a gyerekek, de az általános műveltségük fejlesztésére is jók ezek a kötelékek – osztotta meg az igazgató. Nemrég bábszínházi csoport, színjátszó kör alakult. Június 8-án, szombaton a községi kultúrotthonban színdarabos bált szerveznek. A nagyobb diákok Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye alapján rendezett darabbal lépnek színre, a kisebbek vidám táncos előadással ké­szülnek.