A középiskola sporttermének kérdését Cosmin Boricean, a megyei képviselő testület nemzeti liberális párti tagja hozta fel a tanács múlt heti sepsibükszádi kihelyezett ülésén, egyebek mellett a petíciót is átnyújtva. Elmondása szerint a közel kétszáz aláíró közül többen őt is arról tájékoztatták, hogy a terem fokozottan leromlott állapotba jutott és veszélyezteti a fiatalok életét. Mint kiderült, a panaszt a sepsiszentgyörgyi önkormányzathoz is benyújtották, az illetékes ebben a kérdésben ugyanis a városvezetés, de úgy gondolták, nem árt, ha a megyei tanács is tudomást szerez a helyzetről, hátha így könnyebben találnak megoldást – részletezte a liberális képviselő a testület vezetőinek azon felvetésére, hogy a kérdés rendezése hatáskörükön kívül esik.

A vezetőség annyit megígért Boriceannak, közbenjárnak, hogy az új tanév kezdetéig megoldást találjanak.

A petíció megfogalmazói egyébként pontos leírással is szolgálnak az állapotokról. Eszerint a tető több helyen sérült, az esővíz ezeken a repedéseken folyamatosan bejut, emellett a falak is több helyen megrepedtek, a külső vakolat pedig nagy felületeken mállik. A belső terekben sem jobb a helyzet, az öltözők és a mosdók falai is hasonló állapotban vannak – írják a petíció megfogalmazói, akik egyúttal azt kérik az önkormányzattól, hogy találjanak más ingatlant, ahol a tornaórákat meg lehet tartani, illetve a Municípiumi Sportklub különböző korosztályú tornászai edzhetnek, biztonságos körülmények között.

Megkeresésünkre Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta: a megoldás, hogy egy másik ingatlan szolgáljon tornateremként, de jelenleg még nem tudják, mit tudnának megjelölni erre a célra. A líceum tornatermének sorsa sem tisztázott egyelőre, az iskola vezetőségével egyeztetnek még erről, illetve a sportiskola illetékeseivel is tárgyalnak. A nyár folyamán mindenképp valamilyen megoldást találnak, hiszen a Mikes Kelemen tornaterme valóban leromlott állapotba került, és még nem tudni, egyáltalán mi lesz azzal az ingatlannal.