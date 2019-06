Iohannis paktumot javasol

A paktum túlmutat a referendumon

A kedden kezdődött konzultációsorozat tapasztalatait összegző sajtónyilatkozatában Iohannis kiemelte: a népszavazáson részt vevő nyolcmillió választó többsége, csaknem hat és fél millió polgár támogatta azt, hogy ne részesülhessenek amnesztiában a korrupciós bűncselekmények elkövetői, és a kormány ne módosíthassa sürgősségi rendelettel a büntetőjogot. Iohannis szerint az Európa-ellenes szlogenekkel kampányoló kormánypártok választási veresége a román nép európai elkötelezettségét is bizonyította.

A parlamenti pártok többsége egyetértett azzal, hogy a referendumon kifejezett népakaratnak érvényt kell szerezni az alkotmány és a törvények szintjén, erre hivatkozva pedig egy átfogó megállapodást javasolt a kormányzati és ellenzéki erőknek.

Az elnök szerint a parlamenti pártoknak vállalniuk kellene, hogy szigorítják a köztisztviselők feddhetetlenségi követelményeit, hogy beépítik a jogrendbe a korrupcióellenes népszavazáson megerősített tilalmakat, hogy a büntetőjogot kizárólag az európai intézmények ajánlásaival összhangban módosítják, és hogy ténylegesen is biztosítják a választójog szabad gyakorlását.

Az elnök által javasolt paktum túlmutat azokon a témákon, amelyekről a népszavazás kérdései szóltak. Iohannis az ellenzéki Mentsétek meg Ro­mániát Szövetség (MRSZ) kérésére terjesztette ki a paktum tematikáját a feddhetetlenségi követelmények szigorítására. Az MRSZ ugyanis tavaly több mint félmillió aláírást gyűjtött a Bűnözők nélküli közéletet! elnevezésű alkotmánymódosító polgári kezdeményezéséhez, amelyben a büntetett előéletűek megválaszthatóságának korlátozását javasolja.

Hasonlóképpen túlmutat a referendumon a büntetőjog módosításának módja is, amelyről az utóbbi két évben éles szembenállás alakult ki a kormánytöbbség és az ellenzék között. A választójog szabad gyakorlásának biztosítása azért került a paktum témái közé, mert május 26-án ismét hatalmas sorok alakultak ki a román külképviseleteken, és a torlódás miatt sok külföldön élő román választópolgár nem tudta leadni voksát.

Mit képviselnek a pártok?

A népszavazás eredményét mielőbb törvénybe kell foglalni – hangsúlyozta az NMP elnöke, Eugen Tomac a Klaus Iohannis államfővel folytatott tegnapi konzultáción. Tomac rámutatott, alakulata támogatni fogja a parlamentben az alkotmánymódosítást, és meg fogja szavazni a kormány leváltását célzó bizalmatlansági indítványt is, hozzátéve: azt szeretné, hogy az ellenzéki pártok hiteles alternatívával álljanak elő. Hangsúlyozta, az NMP nem köti feltételekhez voksát, és meg fogja szavazni a bizalmatlansági indítványt, mivel úgy gondolják, hogy a Dăncilă-kormánynak már rég távoznia kellett volna.

Călin Popescu-Tăriceanu, az LDSZ elnöke közölte az államfővel, hogy alakulata egyetért a korrupciós bűntetteket elkövetők amnesztiában vagy közkegyelemben részesítésének betiltásával, valamint azzal is, hogy ne hozhasson a kormány az igazságügyi törvényeket vagy a büntetőjogot érintő sürgősségi rendeleteket. „Azonban azt is elmondtuk, hogy nagyon komoly fenntartásaink vannak a kormányrendeletek alkotmánybíróságon való megtámadására jogosultak körének kiterjesztésével. Az ok egyszerű: ez jelentős mértékben gyengítené a kormányt” – mondta Tăriceanu az egyeztetés után.

Szerinte a referendum eredménye alapján tervezett módosítások némelyike alkotmánymódosítás nélkül, törvény elfogadásával is kivitelezhető. Azon módosítások esetében, amelyekhez az alaptörvény módosítására van szükség, újabb referendumot kell kiírni, ezt azonban nem kell ismét valamely más választással párhuzamosan tartani. „Nem akarjuk még egyszer a választások eredményének eltorzítására használni a referendumot” – fogalmazott.

A Pro Európa parlamenti frakció támogatja az alkotmány módosítását a május 26-i népszavazáson kinyilvánított választói akaratnak megfelelően, ugyanakkor több más ponton is szükségesnek tartja az alaptörvény módosítását – jelentette ki a frakció alelnöke, Daniel Constantin. Helytelennek tartják például, hogy az ország alkotmányában nem szerepel: Románia az Európai Unió és a NATO tagja. Emellett alkotmányi szinten is garantálni kellene az ország határain belül és azon kívül élő állampolgárok számára a szavazáshoz való jogot.

A sürgősségi kormányrendeletek használatának „extrém helyzetekre” való korlátozása mellett foglalt állást a Klaus Iohannis államfővel folytatott konzultáción a magyartól eltérő nemzeti kisebbségek parlamenti csoportja is. Varujan Pambucci­an elmondta, támogatni fogják Iohannis elnök alkotmánymódosító kezdeményezését, de becsléseik szerint a csoport tagjainak csak mintegy fele szavazná meg a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványt.

A szociáldemokraták egy, az alkotmány módosításával foglalkozó parlamenti munkacsoport létrehozását javasolták Klaus Iohannis elnöknek a konzultáción. „A Szociáldemokrata Pártnak nagyon fontos a szavazás eredménye, és fontos, hogy minél hamarabb gyakorlatba ültessük azt. Emiatt egy parlamenti munkacsoport létrehozását javasoltuk az államfőnek, amelyet Marcel Ciolacu képviselőházi elnök vezetne, és amely minden politikai párttal sürgősen megvitatná a kérdéseket, ugyanis kétharmadra van szükség ahhoz, hogy az alkotmány módosítását meg lehessen valósítani” – fejtette ki Viorica Dăncilă az államfővel folytatott konzultációt követően, hozzátéve, hogy szerinte nem csupán a referendumon felvetett két kérdés kapcsán lehetne módosítást eszközölni az alaptörvényen.