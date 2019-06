Az adókedvezmények nem válhatnak privilégiumokká. Számomra nem elfogadható, hogy az informatikusok ne fizessenek jövedelemadót, főleg, hogy Romániában ők keresnek a legjobban” – jelentette ki a Nemzeti Liberális Párt elnöke, hozzátéve, hogy pártja az „adózási semlegesség” híve. Az informatikusokat 2003-ban az Adrian Năstase vezette kormány mentesítette a jövedelemadó fizetése alól. A mentesség csak a programfejlesztő cégeknél bizonyos munkakörökben dolgozó alkalmazottakra vonatkozik. Romániában jelenleg kb. százezer informatikai szakember dolgozik, adómentességet mintegy 30 ezer élvez. Az informatikai szolgáltatók országos szervezetének számításai szerint a kedvezmény megszüntetése évi 50 millió euró pluszbevételt jelentene az államkassza számára, ám a hazai IT-ágazatot pont az adókedvezmény teszi nemzetközi összehasonlításban versenyképessé. (Maszol)

VISSZAKÉRTE A HÁLAPÉNZT. Belső eljárás indult a bánsági Facsád kisváros kórházában Nicolae Balaci sebész ellen, miután egyik betegének a lánya kompromittáló videót töltött fel a Facebookra. Anyját egy hónappal ezelőtt visszérbetegség miatt műtötte meg a sebész, de állapota csak rosszabb lett, fájdalmak kínozzák, lábán pedig gyulladás és fekélyesedés jelei mutatkoznak. A beteg lánya elment az orvoshoz, hogy visszakérje a hálapénzként adott 100 eurót. A felvétel tanúsága szerint Nicolae Balaci, akit jó hírnevének köszönhetően gyakran keresnek fel Lugosról és Temesvárról is, nem akadékoskodott, azt ígérte, visszaadja a pénzt, csak nem emlékezett, hogy pontosan mennyit kapott a pácienstől. Az is elhangzik, hogy ő nem kért pénzt a műtétre, csak elfogadta azt, amit a kezébe nyomtak. Az orvos ugyanakkor arra is utal, hogy máskor is adott már vissza pénzt betegnek, ha az illető ezt kérte. (Főtér)

DÁKOT FOGTAK. Egy igazi géta-dák sofőrt fogtak Temesváron, legalábbis ezt mondta magáról a 47 éves férfi, amikor a közlekedési rendőrök igazoltatásra megállították. Papírja is volt erről, ugyanis olyan „személyi igazolványt” tolt a hatóságiak orra alá, amelyben az szerepel, hogy géta-dák Glád vezér dukátusából. Az nem zavarta, hogy az említett vezér a honfoglalás korában élt, ahogy az sem, hogy maga is időutazó, és közben fittyet hány a közlekedési szabályokra. Kiderült ugyanis, hogy egy notórius visszaesőről van szó: már hatszor kapták rajta a rendőrök, hogy Hunyad megyében bejegyzett, Hyundai markájú gépkocsijával tilosban parkolt a belvárosban. Ráadásul megtagadta, hogy felfedje identitását. A dicső múlt iránt kevésbé fogékony temesvári rendőrök mindezért 3885 lejre büntették. Vajon lesz-e elég aranypénze, hogy kifizesse a bírságot? (Főtér)