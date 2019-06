Magyar nap Fogarason

A rendezvény a fogarasföldi magyarság legnagyobb tömeget megmozgató eseményévé vált – olyan közegben, ahol korábban csak az 1900-as évek elején, Babits Mihály tanáréveiben szerveztek magyar szabadtéri eseményt. A magyar napot Török István unitárius lelkész, esperes és Szász Tibor református lelkész nyitotta meg, a szervezésben és a lebonyolításban – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is nagy szerepük volt az erdővidékieknek. Lassan elmondhatjuk, hogy kialakulóban van egyfajta kapcsolat az erdővidékiek és a fogarasföldi szórványközösség között, ugyanis a fellépők és szervezők egy része Erdővidékről érkezik, ezért egyre nagyobb a kötődés. Jó találkozások, beszélgetések és barátságok is születnek ezeken az alkalmakon. Az erdővidékiek szívesen járnak vissza a rendezvényre, jól érzik magukat. Most sem volt ez másképp, az időjárás is kedvezett, a szervezők és a résztvevők örömére egyaránt. Az idei programot főzőverseny is tarkította, ami igencsak nagy népszerűségnek örvendett.

A rendezvény a Petőfi Sándor Program és az Összetartozunk székely–szórvány partnerségi program keretében valósult meg. Fellépett a húszéves Princess mazsorettcsoport, a Pásztortűz néptáncegyüttes, a Csala Kürtje fúvószenekar, Csog Szilárd, Borbáth Szilveszter és a Take Me To The Sunrise zenekar. Továbbá vendégszerepelt a Zaláni Református Egyház ificsapata is.

A helyiek is szép számban képviseltették magukat, fellépett a Fogarasi Ökumenikus Dalárda, a fakultatív magyar oktatásra járó diákok és Andrei-Kádár Szidónia, valamint Fehér Katalin és Gerebenes Ede produkciója is elkápráztatta a nézőket. Az esemény sztárvendége a Magyarországról érkező Komáromi István volt. Az esti hangulatot Tudor Noémi és az Új Bolygó zenekar fokozta.

A Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete egész napos gyermekfoglalkozást tartott a helyszínen, a Zsibongó játszóház pedig arcfestésre és lufihajtogatásra várta a gyerekeket. Kovács Áron makett-tervező kiállítását is megtekinthették az érdeklődők, és kifejezetten erre az alkalomra készítették el a fogarasi vár makettjét is egy műhelymunka során a gyermekek. Köszönjük támogatóinknak és fellépőinknek.

Kolumbán Zsolt főszervező