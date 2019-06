Búcsú Stéger Józseftől

Elsősorban derűjére emlékszem. Mindig volt az arcán egy enyhe mosoly, soha nem volt dühös, elégedetlen, keserű, sosem panaszkodott, vitatkozott, nem lehetett morgolódni, dacoskodni hallani. Ha kellemetlenség érte, azt is derűvel fogadta. Volt benne valami gyermeki, ártatlan kívülállás, ami miatt más sem tudott rá haragudni, sokáig neheztelni, még ha bakizott volna is, ha akarva-akaratlan keresztbe tett. Imádott sztorizni, történeteit akkor is élvezettel hallgatta mindenki, ha már ismerte.