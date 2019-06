A keresztény egyház szerint a Krisztus feltámadása utáni ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, és a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Ez volt az az erő, ami képessé tette őket arra, hogy elmeséljék a világnak Krisztus történetét.

A pünkösd ünnepének ideje Európában legkorábban május 10-én, legkésőbb pedig június 13-án lehet. Május hónapot a népnyelvben pünkösd havának is szokás nevezni.

Magyar pünkösdi népszokások

Kora hajnalban az ablakokba vagy a ház kerítéslécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint), hogy ne csapjon a házba a villám. Néhol a tavaszköszöntés céljával lányos házakra tettek ki zöld ágakat. A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a május elsejére virradó éjszaka állítottak májusfát, amelyet pünkösdkor bontottak le. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A legények csoportba szerveződve állították a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fájuk, aminek a kidöntését ünnepély és táncmulatság kísérte.

A középkor óta ismert szokás a pünkösdi király választása. Ilyenkor ügyességi versenyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is tartott. Pünkösdi királynét is választottak, ami úgy történt, hogy négy (később több) nagyobb lány körbevitte a faluban a legkisebbet, legszebbet. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, és termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak.