A vallásos izraelitáknak néha komoly fejtörést okozott az emberek besorolása. Ilyen kérdés volt az, hogy ki számít felebarátnak. Jézust is megkérdezték erről, aki példázattal felelt.

Jeruzsálemből Jerikóba ment egy ember. Útközben rablók támadtak rá. Agyba-főbe verték és kifosztották. Elvették minden pénzét, és félholtan otthagyták az úton. Nemsokára arra jött egy pap. Nem segített a szegény emberen, hanem elkerülte. Később egy lévita jött arra. Szemügyre vette a szerencsétlent, és ő is kikerülte, sietett tovább az útján.

Harmadiknak egy samaritánus érkezett. Ezt az embert lenézték a zsidók, mert szerintük alacsonyabb rendű vallása volt. Ahogy meglátta a sérültet, azonnal segítségére sietett. Ellátta sebeit, felültette szamarára, és elvitte egy vendégfogadó házba, ahol tovább folytatta ápolását. Reggel, amikor tovább indult, pénzt adott a gazdának, hogy viseljen gondot a betegre. Ezen felül azt is megígérte, ha nem lenne elég az az összeg, amit adott, akkor kiegészíti, amikor visszajön. Ezen az emberen látszott a szeretet és jóindulat.

Jézus megkérdezte:

– Ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe esett?

– Az, aki könyörült rajta – volt a válasz.

Minden ember felebarátunk, akinek szüksége van segítségünkre, együttérzésünkre.

– Menjetek el, és ti is ekképpen cselekedjetek – mondta Jézus hallgatóinak.