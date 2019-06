Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, akkor nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Visszamentek halászni, és nem hirdették az örömhírt. Úgy érezték, hiányzik nekik a támogatás, biztatás, bátorítás. Igaz, hogy Jézus többször is megígérte, hogy a gyermekei nem maradnak segítség nélkül, de mégis egyedül érezték magukat, mert Ő már nem volt velük.

De Jézus megtartotta, amit megígért. Miután felment a mennybe a Jóistenhez, maga helyett küldött valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja a tanítványait, aki tanácsokat és ötleteket ad nekik. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte, hogy láthatatlanul mindig mindenhol velük lesz. Így a tanítványok már nem érezték árván magukat Jézus nélkül sem.

Honnan tudták, hogy velük van a Szentlélek?

Egy különleges napon mindannyian megtapasztalták, átélték, hogy megérkezett hozzájuk a Szentlélek. Ez Jeruzsálemben történt, egy házban, miközben szerte a városban rengetegen voltak, hisz nagy ünnep volt. Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok azt érezték, hogy erővel töltődnek fel. Kivétel nélkül mindnyájan felbátorodtak. Mire bátorodtak föl? Hogy beszéljenek mindenkinek Jézusról! Hogy elmondják, hogy Jézus feltámadt a halálból, és hozzá hasonlóan mások is feltámadhatnak, ha megbánják bűneiket.

Nem is tudtak már abban a házban bent maradni, kimentek az utcára, hogy meséljenek Jézusról annak a sok-sok embernek, aki még nem hallott róla.

Vajon nem féltek attól, hogy nem hiszik el, amit mesélnek, vagy kinevetik őket? Nem, mert a Szentlélek bátorságot adott nekik. Az összes tanítvány azonnal tanítani kezdett Jézusról. Beszéltek arról, hogy hogyan élt Ő, hogyan halt meg, és hogyan támad fel. És nagyon nagy csoda történt, mert a sok ember, aki nem is tudtak beszélni a nyelvükön, mind megértette és elhitte, amit meséltek.

Ez a nap volt pünkösd. És attól kezdve a tanítványok tudták, hogy a Szentlélek van velük Jézus helyett, és segíti, vezeti, bátorítja őket. Ettől kezdve nem voltak már egyedül akkor sem, ha egy ember sem volt mellettük.