Lesz elég kilencedik osztály

Jóváhagyta az oktatási minisztérium a megyei tanfelügyelőség eredeti beiskolázási tervét, így a most nyolcadikot végző diákok mindegyikének lesz lehetősége a továbbtanulásra – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Kiss Imre megyei főtanfelügyelő

A Székely Mikó Kollégiumba is jelentkezhetnek a nyolcadikosok. Albert Levente felvétele

Háromszéken a még folyó tanévben 1957 nyolcadik osztályos diák van, akik 44 líceumi és 26 szakközépiskolai osztályba jelentkezhetnek. A tanfelügyelőségnek az idén januárban szabályszerűen elkészített és leadott beiskolázási tervéből ugyan a minisztérium levágott két líceumi osztályt – az erre vonatkozó döntést május 29-én kapták kézhez – , a tanfelügyelőség azonban egy részletes átiratban megindokolta, hogy miért van szükség 44 osztályra, és érveiket a tárca elfogadta.

Kiss Imre elmondta: más megyéktől több líceumi osztályt vágtak le, sok helyütt azért, mert az előírt 35 százaléknál kevesebb szakiskolai helyet különítettek el, az itteni tervet azonban a helyi realitásokra alapozva dolgozták ki – többek között arra, hogy a román és magyar nyelvű diákoknak is biztosítani kell a továbbtanulási lehetőséget –, és így érték el, hogy végül visszaadják azt a két osztályt is, amelyeket első lépésben elvettek azért, mert 60 nyolcadikos az első félévet sem végezte el, és ők valószínűleg nem jutnak el a középiskoláig.

A főtanfelügyelő leszögezte: egyik évben sem sikerül minden tervezett osztályt elindítani, és amelyeket igen, azok sem mind működnek teljes, 28 fős létszámmal, de a lehetőséget meg kell teremteni arra, hogy senki ne maradjon ki az oktatásból nyolc év után. A lemorzsolódás erőteljes, tavaly 69 kilencedik osztályt terveztek és csak 62 valósult meg – a kilencedikes tanulók száma jelenleg 1092 –, ami azt jelzi, hogy még mindig túl sokan hagyják ott az iskolát idő előtt. Ezen a jelenségen csak az iskolaigazgatók, osztályfőnökök, tanárok, önkormányzatok összehangolt erőfeszítéseivel lehet változtatni: az első beiratkozási hullám lejárta után fel kell keresni a kimaradt diákokat, szülőket, és meg kell győzni őket arról, hogy érdemes még néhány évig iskolába járni; a szakképzést választókat rá­adásul havi 200 lejjel támogatja az állam. Nem engedhetjük meg magunknak a gyermekek elvesztését – jelentette ki.

A nyolcadikosok felmérő vizsgáira tegnap még be lehetett iratkozni, és ugyancsak tegnap kezdődött meg a kilencedikes felvételiről tájékoztató füzet kiosztása, amelyből román és magyar nyelvűeket nyomtattak. A vizsgák június 18–21. között lesznek, eredményt június 25-én hirdetnek. A főtanfelügyelő ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar diákok a magyar vizsgajegy beszámítását is kérjék az űrlap kitöltésekor, enélkül ugyanis nem kerülhetnek magyar tannyelvű osztályba. Hozzátette: amúgy is előnyös számukra ez, hiszen általában anyanyelvükből teljesítenek a legjobban, az emeli meg a bejutási jegyüket.