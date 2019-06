A rendezvény levezetője Szekeres Attila István, lapunk munkatársa volt, aki elsőként Tamás Sándort, a megyei önkormányzat elnökét kérte fel, hogy köszöntse a résztvevőket. Tamás Sándor ismertette: „Ma van a háromszéki sajtó születésnapja, kereken 170 évvel ezelőtt Bem József négy hadi lapot létesített Erdélyben: elsőként Kolozsváron, majd Brassó, Csíkszereda és végül Kézdivásárhely következett. Az 1849. június 7-én napvilágot látott Székely Hírmondó egyúttal Háromszék első lapkiadványa is volt, ezért az újság megjelenése egyben a háromszéki sajtó születésnapja is. A Bem által adományozott tábori nyomda jelenleg a céhtörténeti múzeum ’48-as termében tekinthető meg.” Bokor Tibor polgármester szintén köszöntötte a konferenciát, és azt hangsúlyozta, hogy az általa irányított háromszéki kisvárosban ma is megjelenik napilap, működik rádió és televízió is.

A konferenciát Bedő Zoltán, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke nyitotta meg, aki azt emelte ki, hogy a székely nép 170 évvel ezelőtt is szabadságharcot folytatott, de sajnos most ismét ugyanaz a helyzet. A mostani szabadságharc egyik állomáshelye az úzvölgyi temető, ezért nagy az újságírók felelőssége, hogy mindezt közvetítsék a nagyvilág felé. Ezt követően Váry O. Péter A háromszéki sajtó a kezdetektől 1989-ig címmel tartott vetített képes előadást, az objektív okok miatt hiányzó Salamon Ferenc A Székely Hírmondó című tanulmányát Józsa Zsuzsa olvasta fel. Ambrus Attila a Brassói Lapokról, Sarány István a Hadi Lapról, Matekovics János Zoltán a Nemeréről beszélt. A sajtótörténeti konferencia záró előadását Szekeres Attila István A Keleti Újság és Keöpeczi Sebestyén József címmel tartotta meg.