Következő írásunk

Derül ki, borul be. Lesz idén nyár? Próbálom a kedvemet függetleníteni az időjárástól, dolgozom magamon, magammal, több-kevesebb sikerrel. Nagyobb odafigyeléssel igyekszem kizárni a negatív impulzusokat is, amit egyébként máskor is megteszek.