A kötet dr. Szőcs Géza magánkiadásában látott nyomdafestéket, és a helybeli Minden-kor Kis Könyvnyomda jelentette meg kifogástalan minőségben. A mostani könyvbemutató különlegessége az volt, hogy a szerző nem a rendezvény végén, hanem annak elején dedikált. Dimény Attila, a múzeum vezetője, az est házigazdája arról beszélt, hogy dr. Szőcs Géza a Hang-sorozatban megjelent könyveket egy kivételével a múzeumban mutatta be első alkalommal, majd felkérte a szerzőt, hogy beszéljen legújabb kötetéről. Dr. Szőcs Géza elmondta: legújabb könyvében a céhes város hivatalosan is elismert embereinek, díszpolgárainak – báró Wesselényi Miklósnak, Kossuth Lajosnak, báró Szentkereszty Stefániának, Wilhelm Wegenernek, Coos Henneveldnek, Dobolyi Aladárnak és Kosztándi Jenőnek –, Pro Urbe díjasainak – Incze Lászlónak, Vikol Erzsébetnek és dr. Szőcs Gézának – és a Közösségépítő Nőknek – Bakk-Vitális Mária Kingának, Bajcsi Ildikónak és Szőcs Piroska Erzsébetnek – állított méltó emléket. A kötet antológia jellegű és hiánypótló – hangsúlyozta a szerző –, aki azt is elmondta, hogy a New Fashion és Zarah Moden nadrággyáraknak köszönhetően a kötetben szereplő több írás német nyelven is megjelent. Azt is megtudtuk, hogy vannak még ötletei, következő könyvében hét jeles kézdivásárhelyi személyiségről szeretne írni.