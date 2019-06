Amiként Svájcot csodálják, úgy a magyar népet is csodálni fogja a világ, ha a nép meghallja védőszentje, a csíksomlyói szűzanya szavát – fejtegette Pál József Csaba temesvári megyéspüspök a csíksomlyói pünkösdi búcsún szombaton mondott prédikációjában. Svájc sikerét annak tulajdonította, hogy népe meghallgatta védőszentje, Flüei Szent Miklós szavát, és minden háborútól távol maradt. Prédikációjában kitért az úzvölgyi temetőben történtekre is, Széchenyit idézve mondta: „kővel dobálnak, mi a kövekből lépcsőt építünk”.

Egy héttel a pápalátogatás után ismét rengetegen gyűltek össze a hagyományos búcsúra Csíksomlyón a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, amely még a múlt szombati pápai mise jegyeit viselte magán. A zarándoklat szervezői meghagyták a helyszínen az ívelt tetőt, amelyet ideiglenesen szereltek fel a pápai misére a hármashalom oltár elé, a megnagyobbított ledeszkázott tér fölé. A máskor füves, gyepes területen a múlt heti sártenger megszáradt tájképe emlékeztetett a pápai misére. Az oltár mellé ezúttal a csíksomlyói Mária-kegyszobor másolata került ki. A misén magyarországi közméltóságok is részt vettek, jelen volt Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Mindketten részt vettek az egy héttel ezelőtti pápai misén is. A zarándoklat mottójául az „Íme az Úr szolgálóleánya” bibliai idézetet választották. Az idei búcsús mise szónoka Pál József Csaba, a tavaly beiktatott temesvári megyés püspök volt.

Prédikációjában úgy vélte: mint minden édesanya, Mária is annak örül legjobban, ha gyermekei békességben élnek, ha összefognak, ha segítik egymást. „Nemcsak Svájcot, hanem minket is meg fog csodálni a világ, ha összefogunk” – jelentette ki a püspök. Úgy vélte azonban, hogy az összetartásnak irányultsága is kell hogy legyen. Ezt az irányultságot az adja, hogy közösen hallgatunk a Szűzanyára és a fiára. „Induljunk el újra közösen építeni jövőnket, fedezzük fel a legszebbet, a legjobbat egymásban. Erősítsük egymást, hogy együtt is meg tudjunk ajándékozni másokat, más népeket és más nemzeteket is” – jelentette ki. Szent II. János Pál pápától idézte, hogy a közösség lelkülete az a képesség, hogy a jót lássuk meg a másikban. Úgy vélte: a múlton nem keseregni kell, a múltból tanulni kell. „Nem elég, hogy igazunk van, alázattal kell tudnunk elfogadni azt, hogy az igazság egy része a másikban is jelen van. Kell tudjuk megbecsülni és kell tudnunk segíteni egymást, kell tudnunk kiegészíteni egymást. Ha a másik nem úgy gondolkodik, ez még nem jelenti, hogy nem tartozik hozzám, nem jelenti, hogy nem testvérem, hiszen közös mennyei atyánk van” – fogalmazott a püspök.

Jó hírként közölte, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra szolgál. „Nem lehetünk pesszimisták, ha nagyon sok okunk is van rá” – jelentette ki. Úgy vélte: az Isten szeretete nélkül sem egy nép, sem egy birodalom nem állhat fel sokáig. Ha az Isten iránti szeretet az első helyen van, a múlt szenvedései is javukra fordulnak. Az Istent szeretőknek minden a javukra szolgál.

A prédikációban az úzvölgyi katonatemető kapcsán kialakult konfliktusra is kitért. „Itt nem két nép áll egymással szemben. Meggondolatlan vagy rossz szándékú intézkedésre felült egy mindenre fogható csoport. Felkorbácsolták az indulatokat. Fáj, ami történt, de nem engedhetjük, hogy elszabaduljanak az indulataink, és nem általánosíthatunk, mintha mindenki olyan lenne. Az ügy isten segítségével meg fog oldódni, de nekünk meg kell őrizni emberi és keresztényi méltóságunkat” – jelentette ki. Széchenyit idézve mondta: „kővel dobálnak, mi a kövekből lépcsőt építünk”.

A mise elején a zarándokokat köszöntő Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány főnöke a csíksomlyói katedrálisban köszöntötte a zarándokokat. A párizsi Notre-Dame-székesegyház tragédiájára utalva kijelentette: a csíksomlyói katedrálist nem lehet lerombolni, felégetni, mert tégláit a hívek képezik.

Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke idézte fel, hogy egy héttel ezelőtt a csíksomlyói hegynyeregben fogadták Ferenc pápát, Szent Péter utódját. Mint fogalmazott: „először fordult elő, hogy ideengedték a szentatyát”, hogy itt mutathassa be a szentmisét a nemzeti és vallási szempontból is kisebbségben élő híveihez. Elmondta, az egyházfőnek tetszett, hogy a hívek egységesen a saját nyelvükön kapcsolódtak be a misébe. Az érsek megköszönte a pápai mise résztvevőinek a fegyelmét. Úgy vélte: sikerült megmutatni a világnak, hogy a székely magyar emberek tudnak viselkedni, és a mise azt is példázta, hogy a szűzanya tisztelete összefogja a népet.

A csíksomlyói pünkösdi mise alatt cseperegni kezdett az eső, de a szertartás ragyogó napsütésben fejeződött be. (MTI)