A mérkőzés elején a magyar együttes többet birtokolta a labdát, a házigazdák inkább a védekezésre koncentráltak, így nem teremtettek veszélyt Gulácsi Péter kapuja előtt. A vendégek mezőnyfölénye a 18. percben érett góllá, Dzsudzsák Balázs középre tekert szabadrúgását Willi Orbán fejjel a hálóba csúsztatta. A hátrányba került hazai gárda kénytelen volt nyíltabb futballt játszani, a magyarok pedig ellentámadásokkal próbálkozhattak, ennek következtében Dzsudszák előtt adódott lehetőség, azonban Kamran Agajev védeni tudott. Az azeri labdarúgók a hajrában némi zavart okoztak a tizenhatos vonalnál, viszont egyenlíteni nem tudtak.

Szünet után az első veszélyes támadást a magyarok vezették, Kleinheisler László távoli lövése kevéssel a hazai kapu jobb oldala mellé ment. A folytatásban Dzsudzsák 25 méteres szabadrúgását Agajev bravúrral hárította, majd a szöglet után Kleinheisler próbálkozhatott 15 méterről, azonban az azeri kapus ismét védett. A magyar válogatott beszorította ellenfelét, egymás után végezte el a szögleteket, az 53. percben egy sarokrúgás után Szalai Ádám csúsztatott fejjel tovább, a kapu előtt kavarodás támadt, majd Orbán combbal volt eredményes.

Megélénkült az azeri csapat játéka, a 70. percben Mahir Madatov révén szépítettek, de mind­össze egy percig örülhettek, mert az újonc Holman Dávid szépségdíjas góllal mutatkozott be a válogatottban. Magyarország ezzel a sikerrel egy rossz sorozatot is lezárt, ugyanis legutóbb 2016 októberében győzött idegenben, a lettországi sikert követően két döntetlen mellett hatszor kikapott vendégként. A csoportban így a magyarok és a világbajnoki ezüstérmes horvátok is hat pontot gyűjtöttek, de az egymás elleni eredmény előbbinek kedvez. A válogatott ma 21.45-től Wales ellen játszik a Groupama Arénában. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

További eredmények, 3. forduló: * A-csoport: Montenegró–Koszovó 1–1, Csehország–Bulgária 2–1 * B-csoport: Ukrajna–Szerbia 5–0, Litvánia–Luxemburg 1–1 * C-csoport: Észtország–Észak-Írország 1–2, Fehéroroszország–Németország 0–2 * D-csoport: Grúzia–Gibraltár 3–0, Dánia–Írország 1–1 * E-csoport: Horvátország–Wales 2–1 * F-csoport: Svédország–Málta 3–0, Norvégia–Románia 2–2 (gólszerzők: Elyounoussi 56., Ödegaard 70., illetve Keșerü 77., 90+2.), Feröer-szigetek–Spanyolország 1–4 * G-csoport: Lettország–Izrael 0–3, Észak-Macedónia–Lengyelország 0–1, Ausztria–Szlovénia 1–0 * H-csoport: Izland–Albánia 1–0, Moldova–Andorra 1–0, Törökország–Franciaország 2–0 * I-csoport: Oroszország–San Marino 9–0, Skócia–Ciprus 2–1, Belgium–Kazahsztán 3–0 * J-csoport: Finnország–Bosznia-Hercegovina 2–0, Örményország–Liechtenstein 3–0, Görögország–Olaszország 0–3. (miska)