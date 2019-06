A házigazdák elleni első játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, bár Hegyi-Karabah többet birtokolta a labdát és a mezőnyben is jobb volt, ritkán forgott veszélyben a székely kapu. Szünet után aktívabban játszottak a székelyek, és a 62. percben meg is szerezték a vezetést, miután Benkő-Bíró Norbert kicselezte a védőket, majd Vékás Barna elé passzolt, aki távolról védhetetlenül lőtt a kapuba. A hazai csapat a 76. percben játékvezetői segítséggel egyenlített, szabadrúgáshoz jutott a házigazda, az elvégzést követően a büntetőterületen belül két hegyi-karabahi labdarúgó is elesett, a bíró pedig rögtön tizenegyest ítélt, amelyet a házigazda könnyedén értékesített. A székely csapat nem sokkal később nehéz helyzetbe került, mivel Lázár Attila piros lapot kapott. Székelyföld jól tartotta magát emberhátrányban, azonban a hatperces hosszabbítás végén kapott egy újabb gólt, így vereséget szenvedett, és a folytatásban a 7–8. helyekért játszhatott.

A székely válogatott Lappföld ellen a 19. percben már kétgólos hátrányban volt, előbb Benjamin Zakrisson, majd Samuli Laitila szerzett gólt. Székelyföld a 35. percben Bálint Rajmond révén szépített, majd a szünet után Kovács Ákos tizenegyesgóljával egyenlített. A 75. percben Laitila egy szöglet után kihasználta a védők figyelmetlenségét, és másodszor is eredményes volt, a hajrában pedig hiába próbálkoztak a székely labdarúgók, már nem tudták hosszabbításra menteni a találkozót. Az Európa-bajnok Dél-Oszétia lett, miután a döntőben győzött Nyugat-Örményország ellen, a bronzérmet pedig Abházia szerezte meg, ugyanis tizenegyesekkel legyőzte Epirusz együttesét. (miska)