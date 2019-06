Haszonforrás lehet a gyümölcsös

Egyhektárnyi gyümölcsös jövedelme eltarthat egy családot – hangzott el Csíkmadarason egy kertépítő, gyümölcs-szaporítóanyagokat is forgalmazó cég bemutató előadásán. A közel száz résztvevős rendezvény szervezésében közreműködött a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete és az általa működtetett falugazdász-hálózat is. Az eseményt a magyarországi finanszírozású, úgynevezett 15 ezer eurós támogatás kapcsán szervezték, amely gyümölcsösök telepítésére, illetve meglévők korszerűsítésére is felhasználható.

János Ferdinánd, a bemutatót szervező vállalkozás tulajdonosa bevezető beszédében hangsúlyozta: egyhektárnyi gyümölcsös vagy bogyóstermésű növény biztosíthatja a család fenntartásához szükséges jöve­delmet.

Ferenc Lehel kertészmérnök elmondta: nem elég eldönteni, hogy gyümölcsöst telepítünk, egy sor követelménynek is eleget kell tenni. Agrotechnikai beavatkozással javíthatók az elengedhetetlen követelmények, mint például a talaj savassága, a pangó vizek kezelése, a talaj humusztartalma, de megkövetelt a jó tervezés is.

Lényeges, hogy a kezdő gyümölcstermesztő kisebb területen indítsa a termelést. Így lehetősége van a megkövetelt munka, a szükséges technológia felmérésére.

A tápanyag-utánpótlás a gyümölcsös telepítésénél, de a következő években is fontossággal bír. Elengedhetetlen a szerves trágya alkalmazása, a műtrágya nem minden szempontból elégséges a gyümölcs­oltványok vagy a bogyóstermésűek tápanyagigényére.

A gyümölcsösök, illetve bogyóstermésűek esetében is szükség van az alapvető szakmai tudásra, ha nem, szakemberek tanácsát kell igényelni.

A gyümölcsösök és bogyóstermésűek telepítésének esetében is fontos a fajtaválasztás. A paletta széles, de olyan oltványokat kell választani, amelyek megfelelnek a talaj-, hőmérsékleti és más környezeti viszonyoknak is – mondotta Ferenc Lehel. Oda kell figyelni a betegségekkel szembeni érzékenységre. Előfordulhat a varasodás (páradús levegő esetén), a lisztharmat (hideg, de csapadékban bő tavaszokon), a tűzelhalás (főleg, ha a kertben körtefák is találhatók), a nef­riás rákosodás, az alternária (gyümölcsrothadás).

Az ültetvény telepítésénél fontos meghatározni annak termelési célját: friss fogyasztásra, létermelésre, konzerválásra vagy más hasznosításra szánt gyümölcs.

Az áfonya divatos kultúra, de kényes. Többek között a talaj savassága meghatározó jelentőségű, de a bakkhátas megművelésben használt fajták kiválasztása is fontos.

A ribizli ugyancsak közkedvelt. De ez esetben is fontos a fajtaválasztás, megtörténhet, hogy rossz választás esetén a fekete ribizliből készül szörp piros színű, és nem a várt sötétvörös lesz – érvelt a szakember. A ribizli tekintetében azt is elmondta, a telepítésnél lényeges a sorköz, ez később a gépi betakarításnál bír fontossággal.

Kovászna megyében Sepsiszentgyörgy illyefalvi határában volt korszerű gyümölcsös – részben ma is létezik, de a magánosítás után lakótelepi hasznosítása fontosabbá vált a gyümölcstermelésnél. A telepet annak idején Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője létesítette, illetve működtette. A gyümölcstermesztő farmon 130 hektáron folyt a munka. Öt hektár meggy, tíz hektár szilva, 14 hektár ribizli, 97 hektár alma, négy hektár málna, egy hektár áfonyás képezte az alapot. A termésmaximumok ’96 után valósultak meg, a jövedelem is pozitív mutatókat adott. Ezzel szemben az egyhektáros gyümölcsös jövedelme nehezebben tarthat el egy családot, de kiegészítő jövedelmet mindenképp hozhat – mondta Könczei Csaba.

Adorjáni Balázs, egy illyefalvi kertészet tulajdonosa érdeklődésünkre megerősítette: a telepítésnél olyan fajtákat kell választani, amelyek bírják a helyi körülményeket. Ez a körzetben nevelt oltványok, csemeték esetében biztosított – mondta a szakember, akinek kertészetében bő választékban nevelnek gyümölcsfa-, illetve bogyóstermésű-oltványokat.