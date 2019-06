Fizetik a termeléshez kötött támogatást a növénytermesztőknek

Előző írásunk

Egyhektárnyi gyümölcsös jövedelme eltarthat egy családot – hangzott el Csíkmadarason egy kertépítő, gyümölcs-szaporítóanyagokat is forgalmazó cég bemutató előadásán. A közel száz résztvevős rendezvény szervezésében közreműködött a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete és az általa működtetett falugazdász-hálózat is. Az eseményt a magyarországi finanszírozású, úgynevezett 15 ezer eurós támogatás kapcsán szervezték, amely gyümölcsösök telepítésére, illetve meglévők korszerűsítésére is felhasználható.