Cătălina Savin információi szerint a kisgazdaságok támogatásánál augusztus környékén indul a kiírás. A 42 millió euró gyakorlatilag 2800 gazdaság támogatására elegendő, de tavaly is hatalmas volt a versengés. A múlt évi kiírásban szereplő 47,8 millióra közel 6400 pályázatot tettek le összesen 95,6 millió euró értékben. Az igazgatónő szerint a megyében nem volt túl nagy az érdeklődés a nem is kis össze­gű támogatás iránt, évente 10–15 pályázatot tettek le. Tavaly 16 pályázat érkezett be, ezekből mindössze 5 lett nyerő, a többiek a túl alacsony pontszám miatt kiestek az országos rangsorolásnál. Az igazgatónő elmondása szerint tavaly az járt jól, aki családi vállalkozás formájában pályázott, mivel az értékelésénél harminc pontot lehetett szerezni ezáltal.

Cătălina Savint az intézkedés alapfeltételeiről és követelményeiről is kérdeztük (ez nem szokott változni, esetleg kismértékben). Alapfeltétel a gazdaság nagysága, értéke, itt elégséges a 4000 eurós gazdasági érték (az SO-Standard Output-érték). Például már 4 fejőstehén vagy 77 méhcsalád vagy 1,2 hektár burgonya vagy nem egészen 7 hektár búza elégséges a pályázáshoz. Vegyes kultúrák vagy vegyes gazdaság (növénytermesztés és állattenyésztés) esetében természetesen a különböző kultúrák, illetve állatfajok, kategóriák SO-értéke összeadódik, így kapjuk meg a gazdaság teljes SO-értékét. Az intézkedés keretében gazdaságonként 15 ezer euró pályázható meg önrész nélküli támogatásként.

A pályázó gazdaság legkevesebb két éve kell hogy szerepeljen a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában gazdasági kóddal, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy már legkevesebb két éve igényelte a területalapú támogatást. Fizikai személyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni (II) vagy családi vállalkozás (IF), esetleg cég formájában kell bejegyeztetni az új gazdálkodási formát. Viszont a minimális két év teljesül akkor is, ha a pályázó az előző években fizikai személyként tett le területalapú támogatási kérést, illetve magánszemélyként szerepel az állategészségügyi nyilvántartásban, és az új gazdálkodási formára csak idén írta át (vagy még mindig átírhatja) a területeket vagy az állatokat.

A pályázónak egy egyszerű üzleti tervet kell készítenie, amelyben vállalni kell a gazdaság korszerűsítését és bizonyos értékben termény-, illetve termékértékesítést. Az állattartással is foglalkozó pályázóknál kötelező a trágyatároló megléte vagy megépítésének vállalása a támogatás végső kifizetése előtt. Viszont az is megengedett, hogy a gazdaságban termelődő trágyát szerződés alapján elszállítsák egy, a környezetvédelem által engedélyezett községi vagy állattenyésztő cég tulajdonában levő trágyatárolóhoz 75 kilométeres körzetben.

A sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg (15 ezer euró) 75 százalékát kapja meg, majd a második részletet legtöbb három év után. Alapkövetelmény, hogy az első (11 150 eurós) kifizetés 20 százaléknyi értékének megfelelő összegben terményt vagy termést kell értékesíteni (vagyis 2250 euró értékben). Az állandó lakhelynek azon községben kell lennie, ahol a gazdaság található. Engedélyezett, hogy a pályázónak munkahelye is legyen a községben vagy 75 kilométeres körzetében.