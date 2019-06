Az SZDP újra ellenkezik

Az EU.RO – Nyílt párbeszéd Európáról című könyvének gyulafehérvári bemutatóján az elnök felidézte: a parlamenti pártokkal folytatott konzultációkat követően egy országos paktum aláírását javasolta, amely a referendumon kifejezett népakarat törvénybe foglalása mellett az igazságügyi törvények korrigálására, valamint a választási törvény módosítására is kitérne. „A Nemzeti Liberális Párt aláírja, a Mentsétek meg Romániát Szövetség szintén igent mondott. Na, és ki kezd el szeszélyeskedni? Az SZDP. Különféle mesékkel állnak elő, hogy ezt is, meg azt is foglaljuk bele, és mindezt csak azért, hogy ne tegyék azt, amit az emberek kértek tőlük” – fogalmazott az államfő.