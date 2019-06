ERDÉLYBE IS ELLÁTOGAT NICK VUJICIC. A végtagok nélkül született motivációs tréner októberben Budapesten és Erdélyben is tart előadásokat – jelentették be a szervezők tegnap Budapesten.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: a Miniszterelnökség 40 millió forinttal támogatja a programsorozatot, amely kiemelten fontos mind a társadalmi szolidaritás, mind a keresztény hit, mind pedig a nemzetpolitika szempontjából. Kifejtette: a társadalmi szolidaritást erősíti, hogy súlyos fogyatékossággal élő ember mutatja meg az élet szépségét, örömét és a küzdeni tudás fontosságát. Nemzetpolitikai jelentőségű, hogy Nick Vujicic Kolozsvárra és Sepsiszentgyörgyre is el fog menni, és előadásain remélhetőleg nemcsak az ott élő magyarok, hanem a helyi románok is részt vesznek majd” – mondta az államtitkár. „Ez egyben üzenet, hogy ahol mások kereszteket zúznak, oda a kereszt jelét fogjuk elvinni” – fogalmazott Soltész Miklós az úzvölgyi sírkertben történtekre utalva. (MTI)

„NEM VAGYTOK MAGYARORSZÁGON!” Kellemetlen incidens árnyékolta be a Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválra (TIFF) meghívott egyik magyar alkotás, Reisz Gábor Rossz versek című filmjének második vetítését. A fiatal magyar rendező második nagyjátékfilmjét csütörtök este a Mărăști moziban láthatta a közönség, miután előző nap, a fesztivál Magyar napján már levetítették. Másodjára is zsúfolásig megtelt a moziterem, és szinte mindenki maradt a vetítést követő beszélgetésre is, ahol a rendezőt faggathatta a publikum a film keletkezéséről. Először elhangzott a szokásos kérdés: milyen nyelven folyjon a beszélgetés? Angolul, javasolta valaki – nem alaptanul, hiszen a közönség soraiban nem kis számban voltak külföldiek és sok volt az angol nyelvű kérdés. Reisz Gábor el is kezdte mesélni a film születésének körülményeit angolul, azonban a közönség soraiban néhány idősebb magyar is volt, akik közül egy nő az első öt perc után szóvá is tette, hogy az angolul nem tudók számára nem ártana pár mondatos magyar összefoglaló. „Miért beszélnének magyarul? Nem vagytok Magyarországon!” – jött a replika egy fiatal román néző részéről, aki felháborodottan tiltakozott az ellen, hogy egy magyar rendező magyarul beszéljen a saját filmjének vetítésén. Ekkor a nézők közül valaki felajánlotta a nőnek, hogy szívesen fordít neki, de az felháborodottan távozott a teremből. (Főtér)

72 ÉVES NŐ ÁRULT DROGOKAT diákoknak öt nagyváradi líceumban. A Momónak becézett gyanúsított egy hálózat tagja volt, amely Kínából származó hallucinogén szereket adott el. A nő annak ellenére árulta a drogokat, hogy lányát már háromszor kórházba utalták etnobotanikus szerek fogyasztása miatt. A nőt 12 társával egyetemben a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) tartóztatta le. A rendőrség és a nagyváradi DIICOT ügyészei csütörtökön tíz helyszínen tartottak házkutatást Bihar megyében. A hatóságok pszichoaktív növényi szereket találtak zacskókba csomagolva, illetve kristályos szerekre, ecstasy tablettákra és pénzre bukkantak. Hasonlóképpen Bitcoin vásárlására utaló nyugtákat is találtak, amellyel az interneten vásárolhattak pszichoaktív szereket. (digi24/Transindex)