Időközben az önkormányzat keresi a megoldást, a közeljövőben egyházi vagy magánterületen fogják ismét felállítani Kratochvil Károly egyetlen erdélyi mellszobrát – hangzott el tegnap Bokor Tibor polgármester sajtótájékoztatóján.

Az elöljáró az előzményeket is összefoglalta: Dan Tanasă és az általa bejegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület nevében jelentette fel az önkormányzatot minden létező állami szervnél, így először február 8-án kaptak egy átiratot a megyei műemlékvédő bizottságtól, amiben pontos adatokat kértek a szoborral kapcsolatosan, amire záros határidőn belül, február 13-án válaszoltak. A rendőrségen is megtörtént a feljelentés, ennek nyomán április 3-án dokumentumokat kértek a szoborállítással kapcsolatosan. Dan Tanasă időközben két fenyegető hangnemű levelet is küldött. Április 17-én az építkezési felügyelet átiratban szólította fel a városvezetést, hogy lépjenek a törvényesség útjára, ezért a polgármesteri hivatal megkezdte az urbanisztikai iratcsomó összeállítását.

Az építkezési engedély megszerzéséhez azonban a megyei főépítész jóváhagyására is szükség lett volna, ő viszont május 17-én – a műemlékvédelmi bizottság május 8-án megfogalmazott javaslata nyomán – visszautasította a kérelmet, így a folyamatot nem tudták elindítani. A megyei művelődési igazgatóságtól május 16-án érkezett egy átirat a városházára. „Igaz, hogy ők nem határoztak meg időpontot a szobor eltávolítására, de a megfogalmazás értelmében egyértelmű, hogy a törvény betartása nem teszi lehetővé, hogy június 16-ánál hosszabb ideig húzzuk az időt” – magyarázta Bokor Tibor. A polgármester elmondta: ötleteket vár a lakosságtól, civil szervezetektől és a történelmi egyházaktól, hogy közösen találják meg a szobor helyét. A polgármester azt is kifejtette: mivel pályázatuk van a kaszárnya felújítására, vélhetően felszólítás és cirkusz nélkül is el kellett volna távolítaniuk a mellszobort, mivel, ha nekifognak a tatarozásnak, a régi bejáratot megnyitják, és a szobor éppen ott található. Bokor Tibor azt is elmondta, hogy az elmúlt tíz esztendő alatt a prefektus és Dan Tanasă tizennyolc – a székely zászlók, a városháza felirat, a városzászló, egy utcanév, stb. – pert indított a kézdivásárhelyi önkormányzat ellen, és mind a tizennyolcat megnyerte. Ezek után mire számíthatunk? – tette fel a jogos kérdést az elöljáró.