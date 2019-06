Meghívó a Művész moziba A LEADERS FOR JUSTICE KÖZÖSSÉG szervezésében minden érdeklődőt meghívnak június 13-án 19 órától a sepsiszentgyörgyi Művész Filmszínházba Az Igazság Emberei. Beszélgetés Liana Alexandruval című rövidfilm vetítésére.

A rövidfilm az igazságszolgáltatás humánus, emberi arcát mutatja be 13 jogi szakértő szemszögéből (bírók, államügyészek, ügyvédek, közjegyzők, rendőrtisztek). Liana Alexandru több témát is érint, hogyan választotta a szakmát, hogy néz ki egy napja mind a magánéletéből, mind a szakmaiból, milyen ügyek határozták meg pályafutását, mely etikus és morális alapzatra építenek döntéshozatalkor, mit gondolnak az empátiáról, igazságról, igazságosságról, hogyan kezelik a jogszabályi változásokat és az azokkal járó nyomásokat. A vetítést szabad beszélgetéssel folytatják, melyet Marius Popa moderál. A belépés ingyenes, a helyek száma korlátozott. A rendezvény újabb lépés az átláthatóság felé, ezzel is próbálják még közelebb vinni a polgárokhoz az igazságszolgáltatást.

Ma a Művész moziban: 16 órától Aladdin, román felirattal és 16.15-től Aladdin, románul beszélő; 18.30-tól Edmond – Cyrano, szerelmem, román felirattal és Godzilla II. – A szörnyek királya, román felirattal; 20.45-től Rocketman, román felirattal; 21 órától Mami, magyarul beszélő.

Csütörtökön: 16.30-tól Manu, a legsirályabb fecske, magyarul beszélő és 17 órától románul beszélő; 18.30-tól Két lépés távolság, magyarul beszélő; 18.45-től Rossz versek, román felirattal; 20.45-től John Wick: 3. felvonás – Parabellum, magyarul beszélő és X-Men: Sötét Főnix, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Nagy Pál (1929–1979) festőművész emlékkiállítása június 14-én, pénteken 18 órától nyílik az Erdélyi Művészeti Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszinti és III. emeleti termek). A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti, a kiállítást dr. Ujvárossy László képzőművész méltatja. Közreműködnek: Kónya-Ütő Bence és Pálffy Tibor, a Tamási Áron Színház színészei. A kiállítás megtekinthető június 15. és július 12. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

OSZTÁLYTABLÓ címmel nyílik meg a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban június 16-án, vasárnap 12 órakor a marosvásárhelyi Művészeti Középiskola 1963-ban végzett osztályának képzőművészeti kiállítása. Házigazda: Dimény Attila. Közreműködik Dimény Kata, a Molnár Józsiás-iskola fuvolása és Hodor Tamás zongoratanár. A kiállítás július 10-ig látogatható.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban június 13-án, csütörtökön 19 órától a Danse Noir című előadást játssza (rendező-koreográfus: Barta Dóra).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház nagytermében ma és csütörtökön 19 órától Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre (rendező: Bocsárdi László) – a Tamási Áron Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem közös produkciója.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház Művész Termében ma 19 órától Roland Schimmelpfennig: Az aranysárkány (rendező: Catinca Drăgănescu).

Bábszínház

A Tündérek tenyerén című babaszínházi előadását a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház június 13-án, csütörtökön 12 és 18 órától, június 14-én, pénteken 10.30-tól és 12 órától játssza a stúdióteremben.

Zene

GITÁRKONCERT. A Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében mutatkozik be a kovásznai Neo-gitár-alfa gitárcsoport június 13-án, csütörtökön 19 órától. A repertoárban a klasszi­kus gitárdaraboktól a rapig szinte minden műfaj megtalálható. Fellépnek a gitárkör tagjai, felkészítő tanár: Kurta Béla.

Tánc

EGY DAL, EGY TÁNC címmel tartja a kovásznai Tanulók Klubjának táncköre évzáró zenés- táncos előadását június 14-én, pénteken 18 órától a Kovásznai Művelődési Központban. Fellépnek a tánckör gyermekei óvodáskortól líceumi korosztályig. Felkészítő tanárok: Horváth Zita és Bartha Melinda.

XIV. PERKŐ FESZTIVÁL – Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozóját szervezi a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a kézdiszentléleki Polgármesteri Hivatal június 15-én a Kézdiszentlélek fölötti szent hegyen.

25. Széchenyi-bál

Még mindig válthatóak jegyek Dundler Katánál (0755 565 699), Héjja Katalinnál (0727 808 539) és Héjja Tamaránál (0731 369 714) a jubileumi Szécheny-bálra, amelyet június 16-án 18 órától tartanak a zabolai Mikes-kastélyban. A vendégeket kérik, hogy a hagyományokhoz illő báli öltözetben szíveskedjenek megjelenni.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 8–14 óráig Kézdiszentléleken az ivóvízhálózatban nyomásproblémák léphetnek fel, az ivóvíz zavaros lehet és időnként megszakad a szolgáltatás.

ÁRAMSZÜNET. Ma 10–15 óráig Cófalván és Várhegyen, csütörtökön 10–15 óráig Szörcsén szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Kézdimartonfalván és Kézdimárkosfalván, csütörtökön Kézdiszentkereszten a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebere klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön, a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcai székházban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 12. szám alatti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot. Hon­lap: colegfarmcovasna.ro.

Felhívás

Ha van a családi fotóalbumban egy akár a ló, akár a lovas szempontjából kihagyhatatlan képe, ne hezitáljon, mutassa meg a közösségnek! A Lovas életképek és hagyományok Háromszéken című kiállítás létrehozásához kér segítséget a lakosságtól a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja. Fekete-fehér fotókat várnak, melyek az 1950-es évekig készültek. A képeket eredetiben kérik lemásolásra a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár első emeletén lévő Balassi Intézet irodájába, vagy elektronikusan a balassisepsi@gmail.com e-mail-címre nagy felbontásban (minimum 600 dpi). A képeket a 2019-es Székely Vágtán rendezett kiállításon az adományozó nevének feltüntetésével vagy anélkül használják fel. Határidő: június 24.

Katus Attila Kézdivásárhelyen

Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének meghívására Katus Attila magyarországi személyi edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európa-bajnok sportoló, a KatusAktív Életmód program kidolgozója tart aerobikedzést és életmód-tanácsadást július 13-án, szombaton 11 órától a kézdivásárhelyi sportcsarnokban. A II. Fitt Nap belépőjegyeiből befolyó összeget a szervezők a Pro Pectus Egyesület által működtetett Oláh Attila nappali otthon részére ajánlják fel. Elővételben jegyet vásárolni az RMDSZ kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540) és sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100) irodájában lehet hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig.