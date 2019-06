A megyeszékhelyi négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes Sepsi-SIC tegnap három új kosárlabdázó leigazolását jelentette be. A zöld-fehérektől azt is megtudtuk, hogy a csapat az előző idényből hét játékossal hosszabbított szerződést. Az érkezők között van az amerikai Chrissy Givens, az aradi születésű Andra Mandache és a nagyváradi Orbán Nicolette.

A sepsiszentgyörgyi kosárlabda-kedvelőknek különösebben nem kell bemutatni Chrissy Givenset, ugyanis a 34. születésnapját július 26-án ünneplő amerikai játékos több idényt is lehúzott már a Nemzeti Ligában, és remek teljesítményével sok bosszúságot okozott a mindenkori megyeszékhelyi együttesnek. A 180 centiméter magas Givens a Târgoviște csapatával ötször, az Aradi ICIM alakulatával pedig egyszer nyert bajnokságot és az előző három idényben a spanyol élvonalban érdekelt Perfumerias Avenida játékosa volt. Itt kétszer is ünnepelhetett bajnoki címet, de emellett három kupa- és három Szuperkupa-diadalt is elkönyvelt. Az alacsony-bedobóként és erőcsatárként is bevethető kosárlabdázó az előző szezonban az Euroligában is játszott. Givens az elmúlt idényben a spanyol bajnokságban és kupában összesen 35 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 7.7 pontot szerzett, 3.4 lepattanót gyűjtött és 2.3 gólpasszt osztott ki, illetve az Euroligában 14 meccsen játszott. Givens eddig 181 mérkőzésen lépett pályára a román élvonalban, ahol átlagban 17.6 pontot dobott, 7.9 lepattanót gyűjtött és 3.4 asszisz­tot jegyzett.

A 38 éves Andra Mandache két év után cseréli le a Szatmárnémeti VSK piros-fehér mezét zöld-fehérre, abban bízva, hogy a Sepsi-SIC együttesével begyűjtheti karrierje hatodik román bajnoki címét. Az aradi születésű kosaras korábban az Aradi ICIM csapatával négyszer, míg a Târgoviște játékosaként egyszer nyerte meg a hazai pontvadászatot. Az elmúlt idényben 33 mérkőzésen lépett pályára a román küzdelemsorozatban, ahol átlagban 11,2 pontot szerzett, 5,6 lepattanót szedett le és 2.3 gólpasszt ért el. A 185 centiméter magas játékos alacsonybedobóként és erőcsatárként is megállja helyét, és a román válogatott tagjaként 2001-ben és 2007-ben Európa-bajnokságon is szerepelt.

A mindössze 19 esztendős Orbán Nicolette erőcsatárként vagy centerként is pályára küldhető, és a Nagyváradi CSU együttesétől érkezik Sepsiszentgyörgyre, de korábban szerepelt a Kolozsvári U gárdájában is. Az elmúlt idényben 11 mérkőzést játszott a kincses városbéli csapatnál, 15 meccsen pedig a partiumi gárda színében lépett pályára. Kolozsváron 7.4 pont és 7.1 lepattanó, míg Nagyváradon 11.5 pont és 9.2 lepattanó volt az átlaga.

Az ősztől is a Sepsi-SIC csapatánál folytatja a montenegrói Jovana Pašić és a szerb Kristina Topuzović, valamint Annemarie Gödri-Părău, Ioana Ghizilă, Kovács Renáta, Demeter Nóra és Mîrne-Nagy Ildikó is. „Még szükségünk van játékosokra, így továbbra is azon dolgozunk, hogy jó kosárlabdázókat igazoljunk, hiszen a következő idényben is három fronton szerepelünk. A bajnokságban és a Román Kupában címvédésre törekszünk, míg az Európa-kupában szeretnénk továbbjutni a csoportból. Fontos megemlíteni, hogy klubunk két szakosztállyal bővült, ugyanis Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa birkózó és kerékpáros szakágat létesített, mivel támogatni kívánják a szentgyörgyi sportolókat, így a jövőben Incze Kriszta és Szabó Norbert is a Sepsi-SIC színeiben versenyezhet. A kosárlabda-szakosztályban a felnőtt csapat mellett több mint száz gyermekkel dolgozunk, az asztalitenisz szekcióban a férfi Szuperligába jutásra pályázó együttes mellett utánpótlással is foglalkozunk” – nyilatkozta Rusz István sportigazgató. (t)