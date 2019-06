A váltás

Enikő a múlt év decemberéig kürtőskalácssütéssel foglalkozott, jól ment az üzlet, nagy volt a kereslet az Ozsdolai kürtőskalács néven helyben, valamint a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi termékvásárokon forgalmazott ínyencség iránt, de a család úgy döntött, hogy idén februártól lemondanak erről a tevékenységről.

Hogyan is indult a család vállalkozóélete? József korábban fuvarozócéget működtetett. Kényszervállalkozásként indult, hiszen a rendszerváltás után tíz évig a kézdivásárhelyi fakitermelő és -feldolgozó vállalatnál dolgozott, majd annak csődje után munkanélküliként volt kénytelen lépni: vásárolt egy használt tehergépkocsit, amivel homokot szállított a megrendelőknek.

A géppark hamarosan még egy teherkocsival bővült, amire már sofőrt is alkalmazott. Több évig ment így, aztán a gazdasági-pénzügyi válság miatt ismét egyedül maradt. Földvárról szállította a betontéglát, ami iránt nagy volt a kereslet. Akkor jött az ötlete, hogy csináltasson egy kézi matricát, és próbálkozzanak meg ők is a betontégla gyártásával. Részletre megvásárolták a családi porta mögötti területet, ahol közel két évig kis mennyiségben, kézi erővel készítették a betontéglát.

Az első használt betontégla-előállító gépet Rákosi János kézdivásárhelyi vállalkozótól vásárolták meg, amivel ugyan hatékonyabban lehetett dolgozni, mint kézi erővel, de nagyon durva, formátlan téglákat tudtak csak önteni vele. Másfél-két év után – látva, hogy a piac változik, nagy a konkurencia – Buzăuból vásárolta meg az első korszerű, félautomata gépet és hozzá egyetlen matricát. Ma már nyolc matricával dolgoznak, ami nem kis befektetést igényelt, hiszen egy ilyen felszerelés ára eléri az ezer eurót. Jelenleg a legnagyobb kereslet a 12 × 50 × 20 centiméter méretű tégla iránt mutatkozik, abból készülnek a föld alatti kripták, a normál méretű téglát a házalapokhoz használják. A téglagyártásnál a Duka házaspárnak a fiuk és József öccse is besegít.

Az elkészült, befóliázott betontéglát ma már raklapokon szállítja a Duka Transport cég daruval felszerelt járműve a megrendelőkhöz. Leginkább magánszemélyek vásárolják az építőanyagot, de két háromszéki cégnek is szállítanak a különböző méretű téglákból. Az árut nem tartják raktáron – hangsúlyozta a vállalkozó –, amit legyártanak, arra mindig előre megvan a vevő.



Együtt a két tevékenység

Hosszú ideig a kürtőskalács- és a téglakészítés párhuzamosan zajlott: a „téglagyár” hétfőtől péntekig működött, hétvégén pedig kürtőskalácsot sütöttek. A székely csemege készítésének ötlete onnan származott, hogy a nyári vakációt a Duka gyermekek, Botond és Barbara hasznosan akarták eltölteni és nem mellékesen kicsi zsebpénzt is keresni, ezért édesanyjukkal és nagymamájukkal együtt nekifogtak a sütésnek. Később egy lakókocsiból kínálták portékájukat Ozsdola főterén. Nagyon jól ment, így az ozsdolai üzletekbe is vittek belőle. Ráadásul a minőség is kiváló volt, ezt egy fontos díj is bizonyítja: tavaly Az év székelyföldi kürtőskalácsa versenyen bronzfokozatú elismerésben részesültek. Pénzügyi szempontból is megérte, de rengeteget dolgoztak, nem volt egy szabad órájuk, egész héten kora reggeltől este 11-ig tartott a munkanapjuk.

Meg lehet-e élni a két cég jövedelméből és mik a nehéz­ségek? – kérdeztük Duka Józsefet. A vállalkozó szerint, amit az ember szeret csinálni, azt mindig érdemes folytatni, ám a napi 14–15 óra munka egy idő után nagyon megterhelő. Ráadásul a piac alakulására is oda kell figyelni. A család megélhetése biztosított, ellenben az adókkal nagyon megnehezítik a vállalkozók életét. A Duka házaspár nem tervez nagyobb személyzetbővítést, annál is inkább, mert manapság nehéz jó munkaerőt kapni. Az ugyanis külföldre megy a jobb kereset reményében, már egy jó gépkocsivezetőt is alig lehet találni. Jelenleg egy árumozgatót keresnek, ha sikerül alkalmazni valakit, a két cég öt embernek fog munkahelyet és megfelelő kereseti lehetőséget biztosítani. Amióta lemondtak a kürtőskalácssütésről, a vasárnapjuk felszabadult, akkor együtt lehet a család.