A mostani a Zöld Nap Egyesület hetedik projektje, amelyet a céhes városban léptetnek életbe. A több mint egy évig tartó, öt vendégönkéntessel is zajló program az Európai Szolidaritási Testület (ESC) és az Európai Unió támogatásával valósul meg. Az öt önkéntest 57 jelentkező közül választották ki – a most érkezőkön kívül az egyesület tizenkilenc önkéntest fogadott rövidebb-hosszabb időszakokra.

A sajtótájékoztatón bemutatkozott három új EVS-önkéntes: a Paksról érkezett 25 éves Bagyinka Ágota környezetmérnök, a törökországi 26 éves Asiye Demirci turisztikai szakember és a 22 éves spanyolországi Joan Romero informatikus. Továbbá Kis Emese, a projekt egyik mentora is jelen volt. Két önkéntes – a grúz Salome Pirtskhelava és az örmény Mariam Sargsian – augusztus elsejétől csatlakozik a jelenlegi csapathoz, és kilenc hónapig maradnak Kézdivásárhelyen – tudtuk meg Ráduly Attilától, aki azt is elmondta, hogy ősszel nemzeti estekre is sor kerül.